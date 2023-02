A türelem is gyógyszer a gyermekpszichiátrián

Az egykori Ferenc József Kórház épületének földszintjén három szakterületen részesülnek kezelésben, terápiában a különböző fejlődési rendellenességgel, lelki problémával küszködő gyermekek, melyben együttműködik a neurológus, pszichiáter és pszichológus. A hétágyas gyermekpszichiátriai és a háromágyas neurológiai kórházi részlegen kívül itt működik a gyermekpszichiátriai járóbeteg-rendelő és a dr. Adriana Ianciș vezette, közvetlenül az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó mentálhigiénés központ is.

Dr. Salan Andreea szerencsésnek tartja ezt a felállást, mert gyakori, hogy a gyermeknek vannak neurológiai rendellenességei, de megjelennek a pszichés tünetek is, ilyenkor kettős beavatkozásra van szükség, de akár a pszichológus bevonása is nagy segítség. Dr. Ioana Dumitru neurológus szakorvos elmegyógyászati képzéssel is rendelkezik, ez nagy előny, mert könnyen felismeri, ha kettős terápiát, neurológiait és pszichiátriait is kell alkalmazni – véli Salan doktornő. Szabó Zsuzsanna pszichológus a mentálhigiénés központ alkalmazottja, de kiszolgálja a rendelőegyüttes minden részlegét. Tulajdonképpen ez egy nagy csapat, ahol a különböző szakemberek együttműködése révén, akár többféle terápiával érhető el eredmény – hangsúlyozza Salan doktornő.

A gyermekpszichiátrián évente közel kétszáz új esetet jegyeznek, a mentálhigiénés központtal együtt egy év alatt mintegy ezer konzultációra kerül sor.



Fejlődési lemaradás kisgyermekeknél

Kérdésünkre a különböző életkorokban gyakrabban előforduló patológiákat részletezte a szakember. Elmondta, sokszor jelentkeznek kétéves gyermekkel a szülők, amikor azt észlelik, késik a beszéd, de lehet, hogy ennek hátterében a kommunikációs készség hiánya húzódik meg, amikor a gyermek meg szeretné értetni magát a szülőkkel, más gyermekekkel, de nem sikerül. Egyre több kisgyermeknél jelentkeznek az autizmusra utaló jelek, ez gyakoribb a korábbinál, de az is igaz, a szülők és a pedagógusok ma már többet tudnak erről, könnyebben észreveszik az ilyen jellegű zavarokat – mondta Salan doktornő.

A fejlődésbeli lemaradás oka lehet lelki, motorikus, finommotorikus, kommunikációs, ha a szülőnek van már tapasztalata egy nagyobb testvér esetében, hogy milyen fejlődési szakaszokon kellene átmennie a gyermeknek, akkor a hiányosságokat könnyen észreveszi, ilyenkor keresi fel a szakembert és kér segítséget.



Hiperaktivitás és figyelemhiány

A szaknyelven ADHD-nek nevezett figyelemhiányos hiperaktivitás a lazább szabályok szerinti óvodai nevelés után az iskolában jelentkezik – szögezi le a szakember. A gyermek nem tud hosszabb ideig figyelni, zavarja az órát, a pedagógus jelzi a szülőnek ezt a jelenséget, ha eljönnek a pszichiátriai rendelésre, általában hosszan tartó beszélgetés következik – mondja dr. Andreea Salan.

„Mi nem pszichológiát végzünk, nem csak tanácsadás a mi szakmánk, persze nem működik enélkül, de orvosok vagyunk, nem félünk a gyógyszerezéstől sem, ha arra van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy amikor bejön a gyermek, egyből megállapítjuk, hogy ADHD-s, és elmegy innen egy recepttel. Adott kritériumok szerint diagnosztizálunk és állítjuk fel a terápiát, ez minden esetben egyénre szabott.” Amennyiben kiderül, hogy az ADHD a gyermek reakciója bizonyos környezeti, főként családi hatásokra, akkor főként a pszichológus tud segíteni, a pszichiáternek akkor lehet/kell beavatkozni gyógyszerrel, ha úgy ítéli meg, a neurotranszmitterek (idegingerületi átvivő anyagok) működése nem tökéletes.



Rejtélyes kamaszkor

Az igazi patológia megállapítása a kamaszkorban a legnehezebb. A feldolgozatlan gyermekkori problémák, a tinédzserkori környezeti minták, ráhatások, csalódások különböző védekezési mechanizmusokhoz vezetnek: a kamasz nincs megelégedve önmagával, ki akar tűnni, vagy ellenkezőleg, nem leli örömét olyasmiben, ami korábban öröm volt számára, szorong, depressziós, nem látja értelmét az életnek, és sorolhatnánk, mennyi módon nyilvánul meg egy adott viselkedési, magatartási zavar – részletezi a szakorvos. A felnőttkori pszichés tünetek megjelennek már a kamaszoknál is, de egyre gyakoribb a tizenkét-tizenhárom éveseknél, ez sokat változott az elmúlt évtizedekben – hangsúlyozza Salan doktornő.

Ebben a korban is igen nagy szerepük van azoknak a beszélgetéseknek, amikor a szülők is jelen vannak, és őszintén elmondják, ha családi problémák húzódnak meg a kamasz viselkedésének hátterében. A szakorvos ezt akkor is fontosnak tartja, ha a szülők külön élnek, ebben a helyzetben is megkeresi annak a lehetőségét, hogy mindkét féllel találkozzék. Ilyenkor a szakember tudása és tapasztalata mellett nagy szerepet játszik a türelme is a valós okok felfedésében, hisz nem tévedhet, a kamasz jobbulása a tét. Szükség esetén gyógyszeres kezelést ír fel, elmagyarázza, az orvosság milyen jótékony hatást fejt ki a tinédzser lelki egyensúlyának helyreállításában. Sürgősség esetén – ilyen például az öngyilkossági kísérlet vagy az arra utaló gondolat jelenléte – a beutalást javasolja.

A szorongást szorongásoldóval kell kezelni, a súlyos depresszió is gyógyszeres kezelést igényel, de vannak helyzetek, amikor a pszichológus beavatkozása elégséges, ezért nagyon fontos a helyzet pontos felmérése – hangsúlyozza Salan doktornő.

Minden gyermek más, minden eset egy rejtély mindaddig, amíg ki nem derítik, mi húzódik meg egy viselkedési zavar hátterében. A pszichiáternek akkor is fel kell ismernie, hogy a gyermeknek életundora van, gondol az öngyilkosságra, vagy éppen a másik nem képviselőjévé kíván válni – mindkettő egyre gyakoribb és egyre kisebb korban jelentkezik –, ha ezt a páciens nem mondja ki, ez a munkája része éppúgy, mint a gyógyszeres kezelés – mondja dr. Andreea Salan.



Alkohol, drog, bántalmazás

A kisváros előnye, hogy a divatszerű társadalmi erkölcsi normák és a kábítószer használata nincsenek olyan nagy mértékben jelen a fiatalok életében, mint a nagyvárosokban, de a jelenség itt is egyre inkább tapasztalható – állítja a gyermekpszichiáter. A fiú lány, a lány fiú akar lenni, ma már ez nem tabu, inkább egyesek dicsőségnek tekintik, az alkohol- és a droghasználat, valamint a bántalmazás bármilyen formája csak akkor kerül előtérbe, amikor már rendőrségi ügy lesz belőle – mondotta.

Változtak az erkölcsi normák a társadalomban, a fiatalok ezt is, azt is kipróbálnak, csak heccből vagy éppen menekülésvágyból, a pszichiáternek az a dolga, hogy segítsen ott, ahol az egyensúly felbomlik – szögezi le Salan doktornő. „Nem tudok közbeavatkozni a családban, ha a gyermek azért szomorú, mert valami probléma van otthon, alkohol, erőszak, gyász, egyebek, de tudok segíteni neki, hogyan tudja elviselni a helyzetet, hogyan fogadja el, dolgozza fel, értse meg. Mi a gyermekkel foglalkozunk, az ő testi, lelki egészsége a fontos számunkra, és ennek elérése érdekében vetjük be minden tudásunkat, tapasztalatunkat és türelmünket.”

Utóbbi hozzáállás a lényege ennek a munkának – erősíti meg dr. Adriana Ianciș. A mentálhigiénés központ orvosa hangsúlyozza: nem azt keresik, hogy kinek a hibájából van viselkedészavara vagy egyéb problémája a gyermeknek, az ő dolguk, hogy minden helyzetben segítséget nyújtsanak neki, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb életet élhessen.