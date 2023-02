A korszerűsítést az akkreditáció és a jó működés szempontjából is egyaránt fontosnak nevezte a városvezető. Az akkreditáció miatt meg kell oldani, hogy a kórháznak legyen vízgyűjtő medencéje (biztosítva a tartalékot, ha a hálózati vízzel gond akad), hasonlóképp áramfejlesztővel is fel kell szerelni (annak épületet emelni), külön szennyvíztisztítóra is szükség van, mert a kórházi szennyvíz nem juthat kezeletlenül a városi hálózatba, az udvart pedig aszfaltozni kell. Ám ha az udvart burkolattal látják el, előtte mindenképp ki kell cserélni az ott húzódó régi csöveket, és az esővíz levezetésére is oda kell figyelniük, mert egy-egy kiadósabb esőzéskor az udvaron arasznyi vastagon hömpölyög a víz. Hasonlóképpen a villanyhálózatot is ki kell cserélni, a vezetékeket pedig a föld alá helyezni, valamint új lámpatesteket állítani – sorolta a polgármester, hozzátéve: mindezek után az udvar is szebb lesz.

Benedek-Huszár János azt javasolta, most 900 ezer lejt foglaljanak be erre a célra a költségvetésbe, de úgy vélte, ezt még idén növelniük kell, hiszen az összköltség 3,5 millió lejt tesz ki. Ezt viszont nem teljes egészében Barótnak kell állnia. Mint mondotta, előkészítés alatt áll egy, a város és a megyei tanács közti partnerségi megállapodás, melynek értelmében a költségek felét a megye fizeti. A megyétől a pénz nem egyszerre fog érkezni, hanem részletekben a következő három évben. A polgármester azt ígérte, a szerződéstervezetet hamarosan a tanácstagok elé terjeszti elfogadásra.

A kórház másfél millió lej értékű digitális röntgengéppel gazdagodik. A mostani röntgen már tizenkilenc éves, sokszor romlik el, javítása, karbantartása nehéz, ezért igencsak jelentős előrelépést jelent ez a fejlesztés az egészségügyi intézménynek. „A páciens még lehet, fel sem öltözött, a felvétel pedig már a megfelelő szakorvosnál van, aki lehet az ország bármelyik városában is, és meg tudja nézni” – mondotta a polgármester, aki nem felejtett el köszönetet mondani Gál Károly RMDSZ-es parlamenti képviselőnek, akinek közbejárására a szükséges összeget kiutalták Erdővidék kórházának.

A kórház Baróttól 130 ezer, a fenntartásában szerepet vállaló erdővidéki községektől pedig 127 ezer lejt kap. Az egészségügyi intézmény beruházási listáján még szerepel egy 26 500 lejes tétel, amely tavalyról maradt meg, annak felét működésre, felét pedig kisebb beruházásra fordítják.

A poliklinika épületének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítésére 110 ezer lejt szánnak a költségvetésből. Mint a városvezető elmondta, a tervek elkészítését már tavaly leszerződték, ám a műemlékvédelmi jóváhagyás elhúzódása miatt – a katolikus templom 200 méteres körzetében dolgoznának – még nem sikerült befejezni, de remélhetőleg hamarosan az is megérkezik, s akkor fizetniük kell.