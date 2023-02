Noha a polgármesteri hivatal az elmúlt években a belvárosi lakónegyedek tömbházai között számos parkolóhelyet alakított ki, a patikasoron levő üzletek fölötti tömbházban lakó néhány személygépkocsi-tulajdonos előszeretettel az üzletek előtti parkolóban tartja oly nagyon féltett autóját, sokszor heteken-hónapokon keresztül. Nem gondolva mások igényeire, ez számukra nagyon is természetesnek és testhezállónak tűnik, hiszen ha kinéznek az ablakon vagy az erkélyről, nagyon jól szemmel tarthatják járgányukat. Ráadásul bérleti díjat sem fizetnek, mint jobb érzésű szomszédjaik, akik a polgármesteri hivatal által meghirdetett liciten parkolóhelyet béreltek, amelyet le is zárhatnak, hogy más ne használhassa.

A köztéri parkolóbitorlás a kovásznai hatóságok előtt nem ismeretlen, de azokra való tekintettel, akik csak öt-tíz percre, legfeljebb egy órára állnak be a parkolóba, hogy éppen csak az út túloldalán levő Elvira-forrásnál borvizet töltsenek, kivegyék gyógyszerüket a patikában vagy az üzletekben vásároljanak, nem vezettek be parkolási díjat. Ha a parkolásért itt fizetni kellene, bizonyára a parkolóbitorlóknak is sokkal jobban megérné évi 100 lejért helyet bérelni a tömbház mögötti parkolóban.

A másik kérdés az, hogy miként lehet megállapítani, valójában az említett tömbház lakói parkolnak-e a patika előtt, vagy esetleg fürdővendégek és idegenből érkezettek, és hogy mennyi időt rostokolnak a parkolóban? Érthető, hogy nyáridőben e kérdésre nehezebb választ kapni, de télen a hó mindent elárul. Amint felvételünkön is jól látható: a behavazott autók már rég ott állnak, a hóban semmi nyoma, hogy onnan kimozdultak volna.

Tehát ha volna egy csepp akarat, ki lehetne deríteni a parkolóbitorlók kilétét, és felszólítani őket, hogy a köztéri parkolóhelyek nem saját tulajdonuk.