Népszerű a háromszéki pedagógusok körében a korhatár előtti nyugdíjazás, de annak ellenére, hogy évente negyven-ötvenen vonulnak nyugdíjba, nem kell tartani a szakma elöregedésétől, mert pályakezdők is érkeznek, akik itt szeretnének tanítani – derül ki a megyei tanfelügyelőség vonatkozó kimutatásából.

Tanévkezdés előtt 39 címzetes pedagógus vonult nyugdíjba, egy oktató októberben kérvényezte ezt. Huszonegyen korhatár szerinti nyugdíjazásban részesültek, tizenkilencen előrehozott nyugdíjazást kértek.

A tantárgyak szerinti eloszlás tekintetében a magyar tanítók körében volt számottevő a nyugalomba vonulás, heten fejezték be a tanítást, ezenkívül három testnevelő és három mechanika szakos tanár, két-két informatika, románnyelv- és irodalomtanár, valamint román nyelvű óvónő lépett ki a rendszerből, a többi szakon egy-egy nyugdíjazás történt. Legtöbben, nyolcan a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolától búcsúztak, ezt követi a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskola hat kéréssel.

Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, a következő öt évben 121 címzetes pedagógus (a jelenlegi létszám 5,85 százaléka), 103 nő és 18 férfi éri el a nyugdíjkorhatárt, de ez nem azt jelenti, hogy mindannyian élnek is a lehetőséggel. A végleges katedrával rendelkező nők hatvanöt éves korukig, a férfiak pedig a nyugdíjkorhatár után még három évig taníthatnak. Jelenleg huszonnégyen (négy férfi és húsz nő) jelezték, hogy bár idén elérik a nyugdíjkorhatárt, szeretnének a törvény adta lehetőség szerint tovább tanítani. Utánpótlás is van, a tavaly nyári pedagógusvizsgára 49 pályakezdő jelentkezett, közülük harmincöten rendelkeznek alapszintű diplomával, tizennégyen mesteri fokozattal, utóbbiak középiskolában is taníthatnak.

Mindezekből kiderül, nyugdíjazás miatt nem apad a pedagóguslétszám Háromszéken, a visszamaradókkal és a pályakezdőkkel nagyjából kiegyenlítődik a végső létszám, de vannak szakok, ahol nagyobb a hiány: ilyen az informatika, természettudományok, testnevelés.