Egy perc néma csend vezette fel a román–spanyol párharcot, a Sepsi Arénában pályára lépő csapatok és a nézők így emlékeztek meg a törökországi és szíriai földrengés áldozatairól. Ezt követően Carmen Tocală, a Román Kosárlabda-szövetség elnöke megköszönte a válogatottból már visszavonult Annemarie Gödri-Părăunak és a tegnap este a címeres mezt még magára öltő Florina Gabriela Stanici-nak a nemzeti csapatért tett szolgálatát.

A házigazda Románia bátran kezdte a sepsiszentgyörgyi meccset, és az 5. perc végéig még vezetett csapatunk, ám a spanyolok lassan átvették a játék irányítását, és egyszerűen állva hagyták Dan Calancea tanítványait (13–18). A vendég hispániai alakulat a második negyedben is folytatta tetszetős játékát, és 19–38-as állásnál vonultak szünetre a csapatok. A térfélcsere után is Miguel Méndez lányai diktálták a tempót, a házigazdák csak olykor tudták megvillantani kosártudásukat (27–57). A zárónegyedben sem változott a mérkőzés képe, és a félgőzzel is gálázó spanyolok magabiztos teljesítménnyel 32–75-re nyerték meg háromszéki kiszállásukat.

Női kosárlabda Eb-selejtező, C-csoport – 5. forduló: Románia–Spanyolország 32–75 (13–18, 6–20, 8–19, 5–18) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1400 néző. Vezette: Vladimir Jevtovic (szerb), Veronika Vavrova (cseh), Petar Pesic (szerb). Románia: Șipoș, Podar 13/6, Stanici (Diaconu) 3/3, Irimia 4, Virjoghe 3–Ardelean 2, Biszak, Cătinean 1, Fota 4, Manea, Mititelu, Orbán 2. Edző: Dan Calancea. Spanyolország: Araujo 6/3, Ginzo 9, Ouvina 5/3, Quevedo 8/3, Salvadores 14–Canella 5/3, Erauncetamurguil 4, Etxarri 2, Gil 8, Ortiz 5/3, Vilaro 4, Ygueravide 5/3. Edző: Miguel Méndez.