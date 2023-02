A kanadai Jeff Paul lett a jégkorong Erste Ligában címvédő Csíkszeredai Sportklub vezetőedzője. A székelyföldi klub szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy a 44 éves szakember a rájátszásra kapott megbízatást. Elődje, Tom Coolen január 25-én távozott, miután kiderült, hogy a csapat nem juthat az alapszakasz felsőházába, és végül csak a hatodik helyről kezdheti meg a negyeddöntőt.

„Kedves szurkolók, támogatók! A rájátszás a nyakunkon. Új szakasz, új fejezet kezdődik, a lényeg. Örömmel jelentjük, hogy egyezségre jutottunk, a folytatásban pedig Jeff Paul lesz a Sportklub új vezetőedzője. Mi is, ő is tudjuk, mi a feladat, győzelemre kell vezessen bennünket. Hisszük, így lesz. Céljaink nem változtak. Egyúttal azt is közöljük, hogy Jakov Szeleznyov távozik, miután közös megegyezéssel szerződést bontottunk. Köszönjük, amit a klubért tett, és sok sikert kívánunk neki a továbbiakban” – olvasható a közleményben.

Jeff Paul két mérkőzésen az észak-amerikai profiligában (NHL) is szerepelt a 2002–2003. évi idényben a Colorado Avalanche színeiben. 2009-ben, a visszavonulását követően előbb tengerentúli utánpótlás-együtteseknél edzősködött, aztán 2018 és 2020 között az NHL-ben érdekelt Florida Panthers játékosmegfigyelője volt. A 2021–2022. évi szezonban a cseh első osztályú Rytíři Kladno csapatában edzőként tevékenykedett, ahol többek között a cseh legenda, a klubtulajdonos Jaromir Jagr is játszik.