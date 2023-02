Fájdalommal tudatjuk, hogy a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi

TÖRÖK VILMA

(szül. CSOG)

életének 71. évében

türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2023. február 12-én 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4328163

Búcsúztam volna tőletek,

de erőm nem engedte,

Csak a szívem súgta halkan: Isten veletek!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

özv. BACIU ELIZABETA

(szül. KOLOZSI)

életének 88., özvegységének 15. évében hirtelen örökre megpihent.

Temetése 2023. február 11-én 15 órakor lesz a szemerjai

ravatalozóháztól az új

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4328156

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér és rokon,

a vargyasi születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. DEREGÁN ESZTER

(szül. MÁTHÉ)

életének 70. évében

türelemmel viselt, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2023. február 11-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4328145



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

özv. BACIU ELIZABETA

elhunyta alkalmából.

A Testvériség sétány 3-as tömbház A lépcsőházának lakói

4328167

Őszinte együttérzéssel és részvéttel osztozunk kolléganőnknek, Măgureanu Ritának édesanyja elhunyta miatt

érzett fájdalmában.

A Benedek Elek Napközi

Otthon munkaközössége

4328154



Megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, dédimamára, BARTÓK ANNÁRA halálának 4. évfordulóján. Csodálatos nemes lelke, mely mindig tele volt szeretettel, szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető lányai, unokái,

dédunokái és azok családja

4328164

Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki születésű sepsiszent­györgyi

BITAI ERZSÉBETRE,

akit ma egy éve kísértük utolsó útjára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4328162

Ma öt éve, hogy búcsú nélkül távozott szerettei köréből a papolci születésű KELEMEN ADALBERT (BÉLA). Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezik rá szerető családja. Áldott legyen felejthetetlen emléke.

Szerettei

20774

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZŐCS ELZÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető fia, László, unokái, Ágnes és Anikó

1117854

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KÓSA ROZÁLIÁRA

halálának 25. évfordulóján.

Szerető családja

4328128

Fájó szívvel emlékezünk a bitai születésű NAGY JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4328153

Fájó szívvel emlékezem drága jó szüleimre, a sepsiszentkirályi

id. IMREH SÁNDORRA halálának 22. és IMREH ERZSÉBETRE halálának 19. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4328134

Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzik közülünk, és ez nagyon fáj. / Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis mindig várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. / Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, / Mert csak te tudod, mennyire szerettük. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi

URSZULY DÓRA KATALINRA halálának hatodik hetében. A megemlékező gyászmise február 12-én, vasárnap 11.15 órakor lesz a mikóújfalusi

ortodox templomban.

Reménység volt az élete, legyen áldott csendes

pihenése. Nyugodjál békében, drága jó édesanyánk.

A gyászoló család

4328135

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te

leszel, / Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel. Köszönjük, hogy

éltél és minket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

GÁSPÁR ANNÁRA

(Nusikára) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4328141

Fájó szívvel emlékezünk

a felsőcsernátoni

SOÓS LÁSZLÓRA halálának kilencedik évfordulóján.

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Szívünkben örökké élni fogsz.

Szerettei

4328146

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem felejthetetlen férjemre,

ANTAL LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Özvegye, Erzsébet

4328147

Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Fájó szívvel emlékezünk a szépmezői

KATONA SÁNDORRA

halálának 29. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328149

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk

SZENTES ROZÁLIÁRA

halálának harmadik

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328151

Éghet millió gyertya, nem hoz téged vissza. Sokszor nem vigasztal sem szó, sem ima. KÖNCZEI JÓZSEF,

a sírodon egy csokor virág jelzi, hogy két éve itt hagytál már. Sepsiszentgyörgy

városában éltél szép életet.

Pihenésed legyen csendes, békében nyugodjon lelked.

Szerettei

4328155