Föld Szintről a harmadikra

Ettől a héttől a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház harmadik emeletén lehet megtalálni a Föld Szint összművészeti műhelyt, ahol kiállítások, koncertek, performance-ok, képzőművészeti műhelyfoglalkozások, tárlatvezetés, zenekari próba és irodalmi felolvasás is zajlott már.

A kezdeményezők civilek voltak, egy baráti, művészetkedvelő társaság, önerőből, szimpatizánsok segítségével, önkéntes munkával zajlott eddig a Föld Szint lendületes tevékenysége. (A fény hordozója című anyagunkban pontatlanul jelent meg, hogy a közösségi tér Fekete Zsolt és Vetró Barnabás elképzelése alapján jött létre Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója és Vargha Fruzsina alpolgármester támogatásával, a tévedésért elnézést kérünk – a szerző megj.) A közösségi tér harmadik emeletre költözése kapcsán felmerült néhány fontos kérdés, feladat. Ahhoz, hogy folyamatos, minőségi kulturális programokat tudjanak nyújtani, mihamarabb anyagi forrásokra lesz szükségük, hiszen a különböző műhelyeknek anyagköltségeik vannak, a műhelyvezetőknek honoráriumot kellene biztosítani, a tér felügyeletét is meg kell oldani. Aki az ügy mellé szeretne állni, azt tárt karokkal várják, segítségét szívesen fogadják a kezdeményezők: meg lehet találni őket a Sugás Áruház harmadik emeletén, a Föld Szinten. Megkérdeztem néhányat a Mag-tagok közül, hogyan is látják ezt a tevékenységet, mit is jelent számunkra.

Stupu Beatrix szabadúszó művész: „Számomra a Föld Szint egyfajta kreatív menekülést jelentett a mindennapi túlgondolt monotonitásomból. Miután hazaköltöztem Németországból, »keresési utamban« adott menedéket. Besétáltam a Sugás Áruházba, azon gondolkodva, hogy mi kellene a következő lépésem legyen, erre meg hirtelen fából készült alkotásokat vettem észre lógni az áruház falain. Mivel azelőtt pár nappal kezdtem el újra festeni, gondoltam, muszáj ide bemennem. Simon László fogadott, elbeszélgettünk, és megkérdezte, lennék-e felügyelő. Miután pár napot ott töltöttem a »Maggal«, szívesen, bérmentesen vállaltam, hogy bejárok. Akarva-akaratlan tanultam a csapattól, ötletekkel lettem gazdagabb, és életemben először jól érzem magam szülővárosomban.”

Ilyés Réka grafikus: „A beszélgetések fázisán már túl volt a csapat, amikor én csatlakoztam. Megvolt a tér, és már csak a konkrét munka maradt, a kiállítás felrakása, amiben én inkább érzem otthon magam, mint az elméleti munkában. Kicsit fura volt az elején a tér, az, hogy az emberek benéztek a kulisszák mögé. Egy rendes kiállítást akkor nyitnak meg, ha már minden kép vízszintes meg párhuzamos, és pontra van téve, itt viszont aki csak arra járt, látta, ahogy a keretek üvegét pucoljuk, tesszük-vesszük a munkákat. Végül is ez is egy cél volt, hogy az, aki eddig csak a végtermékkel szembesült, beláthasson a »hogyan készült«-be is. Ugyanúgy, a nyitott tér miatt, a műhelymunkák alkalmával, próbáltunk közelebb kerülni az emberekhez, bevonni őket a folyamatba, kivenni magunkat a fura művész ufó-státusz alól, és a galériát, mint olyan, kimozdítani abból az elszigetelt, csak valakiknek szóló státuszból – mindenkinek értéket adó hellyé tenni.”

Simon László grafikus/dizájner: „Meghívás volt a belső és a külső világba, a jelen pillanat univerzumán belül és kívül. Konkrét frekvenciák és formák létrehozása képek és centralizált szándékok alapján. Megbékélés, megosztás, egyensúly megtalálása az érzések, impulzusok és a csend között. Művészetem a lélek céljának ősi hívásán, a dobogó szív áramló életerején alapul. A szeretet minden egyetemes eleme egységbe építve. Hálás vagyok ezért, hogy a föld színén vagyunk. Meg innen integetek anyumnak, mert az interjún elfelejtettem, amikor videóztak.”

Fekete Zsolt színész, zenész, aktivista: „Valahogy úgy kezdődött, hogy meghallgattuk egymást türelemmel, kölcsönös egymásra figyeléssel, és ebből született a Föld Szint. Nekem egy hozzávetőlegesen hároméves álmom teljesült, nem is számítottam rá, s ez boldogsággal, erővel töltött el. Ez motivál, hogy az utca embereinek, a népnek esélyt biztosítunk a kreativitással, a művészi érzékenységgel s egy emberközpontú mentalitással: egymásnak, egymásért! Ez egy lentről felfelé való törekvés, ahol nincs főnök és beosztottja, csak közös megegyezés, egyenlő és egymást segítő egyénekre alapszik. Egy igazi csapat. Úgy hívjuk: a Mag, amit közösen nevelünk, és ez a mag így tudja tartani felelősséggel, szeretettel, őszinte játékossággal, lazasággal a Föld Szint egységét!”

Fazakas Etele független művész, rendezvényszervező: „A Mag kialakulásakor teljesen felébredt bennem a művészi ösztön. Azóta tudom, hogy a művészetem merre haladjon, és örülök a sokszínű csapatnak, amely erőt ad. A kezdetekkor, amikor beindult a cselekvés része, számomra ihletet és biztonságot adott, valamint megannyi tanulságot. A jövőben a szerepemet úgy látom, hogy minden szerepben ott vagyok mint rendezvényszervező, médiaszerkesztő, dokumentáló és alkotó művész.”

Vetró Baji művészeti mediátor: „»I’m on a mission.« Ebben a kedves történetben szüleimtől, idősebb szakavatott művésztársaimtól örökölt hagyományokat görgetek tovább fiatal alkotó kortársaim körében. A Föld Szint csak egy kis csillag a több felvázolt, izgalmas projekt között. Nincs két hónapos, de már ugye, milyen gyönyörű íve van?”

Baji feltett kérdésére mindenki megadhatja a maga egyéni válaszát, ha felkeresi őket a Sugás Áruház harmadik emeletén, a Föld Szinten.