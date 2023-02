Tisztújítás a barátosi RMDSZ-szervezetben

Előző írásunk

Azt mindenki tudja, hogy a legnagyobb tömegsport a labdarúgás. Ezt a játékot az angolok már rég feltalálták, errefelé azonban a múlt század derekán vált tömegsporttá. Alig vártuk – a felnőttek is, de főként a gyermekek –, hogy legyen vasárnap, és nézhessük a labdakergetést a göröngyös pályán. Ez a pálya most is megvan Szentivánlaborfalván, csakhogy üres...