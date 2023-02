Bölöni segítség Törökországnak

A bölöni Turul KözössÉg Egyesület adományokat gyűjt a törökországi földrengés károsultjai részére. Kozma Albert unitárius lelkész úgy nyilatkozott, a tévében látva, mekkora a baj, mennyi szenvedés és fájdalom érte az ott élő egyszerű embereket, kötelességüknek érezték, hogy a bajba jutottak mellé álljanak, és erejükhöz mérten segítsék őket. Számára kicsit személyes is az ügy: Bugacon, a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen több török hagyományőrzőt is megismert, néhányukkal szorosabb kapcsolatot is kialakított. Az adományokat szerda délutánig fogadják Bölönben.

„Mindenki értesült, a tévében láthatta, milyen komoly károkat okozott néhány napja a földrengés Törökországban. Még javában folyik a mentés, de már bő tízezer halottat találtak a romok alatt, és rengetegen vannak, akikről nem tudnak semmit, félő, hogy zömük nekik is odaveszett. Hagyományőrző egyesületünk tagjai úgy döntöttek, megpróbálunk segíteni barátainknak, hogy bár a legszükségesebbekből ne szenvedjenek hiányt” – mondotta az unitárius lelkész.

A bölöniek adománygyűjtésben eddig is jeleskedtek – tavaly kétszer vittek segítséget kárpátaljai testvéreink számára –, ismeretségi körük széles, nem csoda tehát, hogy felhívásukra már Sepsikőröspatakról, Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, Székelyudvarhelyről és környékéről is válaszoltak. Elsősorban takarót, hálózsákot, téli ruhát (felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt), cipőt, nadrágot és fehérneműt várnak, de jól fog az elemlámpa, termosz vagy fertőtlenítőszer is. Tartós élelmiszert is elfogadnak, de például olyan nem lehet, ami – akár részben is – disznóhúst tartalmaz, ezért arra kérik az adományozókat, a konzerveket figyelmesen válogassák meg. Szívesen veszik azt is, ha tejport adományoznak, mert az érintett térségben sok a kisgyerek.

„Felvettük a kapcsolatot Törökország romániai nagykövetségével, akikkel úgy egyeztettünk, hogy az adományokat Bukarestbe szállítjuk, ott ők ellenőrzik, rendszerezik, és oda küldik, ahol a legnagyobb a szükség. Fontos tudni, hogy csak új tárgyakat fogadnak el, mert tartanak a koronavírus-fertőzéstől, ezért arra kérek mindenkit, ne is próbálkozzék már hordott ruhák vagy használt tárgyak adományozásával – bárhogy is ki legyenek tisztítva, keveset használva –, mert nem fogják átvenni, és csak a mi helyzetünket nehezítik” – mondotta a lelkész.

Pénzgyűjtéssel nem foglalkoznak, de a közösségi oldalon közzétették, hova lehet utalni a segítséget.

A kedvezményezett neve: T.C. BUKRES BUYUKELCILIGI –YARDIM; A kedvezményezett címe: CALEA DOROBANȚILOR NR. 72, SECTOR 1, BUCUREȘTI; Bank neve: GARANTI BBVA; Fiókszervezet: DOROBANȚI; SWIFT: UGBIROBU; Bank címe: CALEA DOROBANȚILOR NR. 111–131, SECTOR 1, BUCUREȘTI; IBAN (LEI/RON): RO95 UGBI 0000 0120 6851 9RON; IBAN (EUR): RO88 UGBI 0000 0120 6852 0EUR.