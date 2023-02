Jelentős összegből épül az ANL-s tömbház, ez Kézdivásárhelyen a harmadik ilyen típusú építmény a rendszerváltást követően, kettőt a Gyár negyedben, egyet pedig a Vágóhíd utcában adtak át. A mostanit a megyeszékhelyi Conico Rt. építi, a céggel jó a tapasztalata a kézdivásárhelyi önkormányzatnak, hiszen a vállalkozás újította fel a minorita rendház és a sebészet épületét, jelenleg a járóbeteg-rendelőt építi, és az egykori Székely Katonanevelde tatarozásával is megfelelő ütemben halad. Eddig a vállalat minden határidőt betartott, és úgy tűnik, nem lesz ez másként az új tömbház esetében sem, ahol szemügyre vettük az alakuló két- és háromszobás lakásokat.

A jó beosztású lakrészekben a szalagparkettát lerakták, az egyéni hőközpontokat és a fűtéselemeket beszerelték, a csövek nem látszanak, minden vezeték egy szerelődobozba fut össze. A villanyhálózat is kész. Fürdőszoba kettő is van a háromszobás lakásokban. A fürdőket kulcsrakészen adják át, a kád, mosdó- és vécékagyló beszerelése és a csempézés sem fog fejtörést okozni az eljövendő bérlőknek. A háromszobás lakások esetében a konyha a nappali részét képezi, így hatalmas tér van a helyiségekben. A lakások bejáratához vasajtókat szereltek, a belső nyílászárókat ezután rakják be.

A tömbházban tágas előtér van, rendelkezik villamossági szobával, a földszinti csarnokból széles lépcső vezet az emeleti részekre, a korlátot még nem szerelték fel. A munkások terepszemlénk idején az emeleti lakásokat csinosították.

A beruházás összértéke áfával együtt valamivel több, mint hatmillió lej, ebből az önkormányzatra eső önrész közel 1,1 milliót tesz ki.

A lakásokat az ANL fogja odaítélni egy feltételrendszer szerint, amely a tömbház befejezését követően lesz elérhető az érdeklődők számára. A tömbházat az a kolozsvári építész tervezte, aki a műjégpályát és a leendő uszodát is – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől.