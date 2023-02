Sugásfürdő: megnyitják a nagy sípályát is

A várhatóan megnövekvő forgalomra való tekintettel az üdülőtelep bejáratánál felszerelt sorompókat is üzembe helyezik, ezért a Sugásfürdőre saját gépkocsival indulóknak figyelniük kell a várostáblánál (az egykori jegyszedő házikó előtti, enyhe kanyarban) elhelyezett elektronikus kijelzőt, mert az mutatja – zöld színnel – a fenti üres parkolóhelyek számát; ha a tábla piros, ott kell hagyni az autót az ingyenes mezei parkolóban, és meg kell várni a buszt, illetve kalandvonatot, esetleg a lejövők által felszabadított parkolóhelyet. A helyi szállítási vállalat (Multi-Trans) buszai hétfő kivételével minden nap azonos menetrend szerint járnak: 10 és 16 órakor indulnak Sugásfürdőre a Lábas Ház elől, 13 és 19 órakor pedig vissza a városba; az előző években azonban a csúcsforgalom idején óránként fordultak, a sífelvonók programjához igazodva egész órákban felfelé, fél órákban lefelé. Egy jegy ára 2,50 lej, oda-vissza 5 lej az utazás fejenként. A Vadon egyesület által működtetett kalandvonat csak hétvégeken közlekedik Sugásfürdőre: pénteken, szombaton és vasárnap 11, 13 és 15 órakor a Kálvin térről indul, vissza a városba 12, 14 és 16 órakor. A sofőrtől megvásárolható jegy ára felnőttek számára 12 lej, gyermekeknek 6 lej, oda-vissza ennek duplája; és mivel a sétakocsikban szűkebb a hely, a sífelszereléssel nehezebb beülni.

A személygépkocsival való parkolásért óránként 3 lejt kell fizetni Sugásfürdőn is, de ez csak bankkártyával lehetséges. Érkezéskor a sorompónál felszerelt berendezés beolvassa az autó rendszámát, távozáskor ezt kell bepötyögni a parkolóautomatába, és a fent töltött idővel arányosan kell fizetni. Azért készpénzt is érdemes vinni, mert a síbérletért 15 lej garanciát kell lepengetni, és ezt bankkártyáról nem fogadják el. Azok, akik kedvezményre jogosultak – az 5 év alatti gyermekek, a nemzeti és olimpiai kerettagok ingyen sízhetnek, az 5-18 évesek, 60 év fölöttiek, a fogyatékkal élők és a nagycsaládosok csökkentett árakon, a sepsiszentgyörgyiek által kiváltható Sepsi kártyával pedig mindez meg is feleződik – a jogosultságukat igazoló okmányokat is be kell hogy mutassák, ezt telefonnal készített fényképpel is megtehetik.

A síliftek szombaton és vasárnap 9-től 21 óráig, hétfőtől csütörtökig 15 órától 20 óráig, pénteken 15 órától 21 óráig működnek.