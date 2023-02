Benkő Erika a közösségi médiában tette közzé a jogerős ítéletről szóló hírt, a döntés szerepel a bíróságok portálján is. Az ítélet értelmében a kegyeletsértő betonkereszteket el kell bontani. A szolgálat vezetője mérföldkőnek tekinti a bírósági döntést. Lapunk megkeresésére kijelentette: mindamellett, hogy még vannak tisztázatlan kérdések a most született jogerős ítélet gyakorlati végrehajtása tekintetében, a döntés mindenképp nagyon fontos pozitív fejlemény, és valamennyire helyreteszi a dolgokat az igazságszolgáltatás szintjén. Jelzésértékű: azt üzeni, hogy hiába hosszú, körülményes, rengeteg buktatóval járó és nehéz az igazságszolgáltatási folyamat, de úgy tűnik, ez az egyetlen járható út. Minden törvényes eszközt ki kell használni, végig kell menni ezen a jogi úton. Soha nem szabad belenyugodni az igazságtalanságba, hanem az összes rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel mindig fel kell lépnünk a közösséget ért jogfosztások ellen – fogalmazott. Benkő Erika úgy véli: az úz-völgyi betonkeresztek ügye az erdélyi magyarság egészét érinti, ezért ez a pozitív döntés az egész közösség érdeme és öröme.

Lapunk felvetésére Benkő Erika felidézte, a szervezet Csíkszentmárton községgel indított pert a kőkeresztek kapcsán még 2019-ben, de a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot az alapfokú ítélőszék elutasította azon az alapon, hogy nem bírnak megfelelő minőséggel, hogy felperesek legyenek. Ezt követően a csíkszentmártoni önkormányzat számára jogi segítséget biztosítottak, a szolgálat által felkért kolozsvári ügyvéd, Kis Júlia látta el a képviseletet. Alapfokon megnyerték a keresztek és az emlékmű elbontásáért indított közigazgatási pert a Bákói Törvényszéken. Időközben Hargita Megye Tanácsa is csatlakozott a perben Csíkszentmárton oldalán. Az alapfokú ítélethirdetésre kereken egy éve, 2022 február 10-én került sor. Az ítélőszék érvénytelenítette a temető román parcellájának építési engedélyét, és a törvénytelen építmény (az emlékmű és a román hősök ötven keresztje) lebontását rendelte el. Az alperes, Dormánfalva önkormányzata a várost képviselő ügyvédi irodán keresztül fellebbezést nyújtott be a táblabíróságra, amely most hozta meg a döntését, elutasítva az felfolyamodványt és helybenhagyva az alapfokú ítéletet, mely ezáltal jogerősre emelkedett. Alapfokon a kőkeresztek elbontásának kötelezettségét a törvényszék Dormánfalva önkormányzatára hárította, ezt most a táblabíróság is megerősítette, helybenhagyva az alapfokú ítéletet. Érdeklődésünkre Benkő Erika nem szándékozott találgatásokba bocsátkozni, hogy az ítéletet a Bákó megyei város mikor hajtja majd végre, csak annyira jegyzett meg: előfordulhat, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz.

Kérdésünkre Benkő Erika felidézte, további két per is folyamatban van a haditemető kapcsán. Az egyikben már jogerős ítélet született, és tisztázza, hogy a román parcella tulajdonosa nem a dormánfalvi önkormányzat. A másik tárgyalása folyamatban van, várhatóan kedden születik ítélet. A tárgya, hogy a bíróság rendelje el azon telekkönyvi bejegyzés törlését, mely értelmében a temető Dormánfalva város tulajdona. A szolgálat vezetője megjegyezte, ezek a perek azért is húzódnak, mivel valamilyen módon egymás függvényei is.

A háromszéki önkormányzati vezetők üdvözölték a betonkeresztek eltávolítását megerősítő fellebbviteli ítéletet, az igazság győzelmének minősítve az.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke nyilatkozatot bocsátott ki, egyebek mellett jelezve, hogy az alapfokon megnyert per után kizárták a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot a perből. Borboly szerint ezt követően Csíkszentmárton és Hargita megyei önkormányzat együtt vitték tovább az ügyet a táblabíróságon. „A tényeket figyelmen kívül hagyva egyesek igyekeznek mások kemény munkáját a saját érdemüknek tekinteni” – fogalmazott az elnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy Dormánfalva polgármesterének felelnie kell a törvény előtt, és köszönetet mondott a megyei önkormányzat jogászainak, a községnek és a polgármesternek, illetve az őket képviselő ügyvédnek (nevet nem említ). Megjegyzi továbbá, folytatják a párbeszédet Bákó Megye Tanácsával, hogy a megfelelő helyen lehessen megünnepelni a román elesett katonákat is, de az illegálisan épített betonkereszteknek el kell tűnniük. Csíkszentmárton polgármestere, Birtalan Sándor elégedettségének adott hangot az ítélettel kapcsolatban.

Frissítés:

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat később – vélhetően Borboly Csaba megjegyzéseire reagálva – közzétette az ügy kronológiáját. „Mivel ferdítések és vádaskodások jelentek meg az úz-völgyi perben való részvételünkkel kapcsolatosan, a továbbiakban a tisztánlátás miatt közzétesszük azt, hogy milyen módon zajlott le az úz-völgyi építkezési engedéllyel kapcsolatos per, melyben ma jogerős döntés született” – írja a szervezet, amely az alábbi kronológiát tette közzé:

Az építkezési engedély per folyamata – Úz-völgye

2019.06.27 - A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és Csíkszentmárton önkormányzata elindítja a pert, utóbbinak az ügyvédjét is a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat adja, a teljes pert is a Mikó finanszírozza. Az ügy képviselője Kis Júlia kolozsvári ügyvéd, a jogvédő szolgálat ügyvédje. A teljes peranyagot a MIJSZ rakja össze, kizárólag Csíkszentmárton Önkormányzata ad hozzá bizonyítékokat.

• • 2019. november 6 – Hargita megye tanácsa kérelmezi, hogy belépjen a perben, mint érdekelt fél, saját érdekében.

• • 2019 december 4 – a törvényszék befogadja a Hargita megye perbelépési kérését és elrendeli, hogy a következő tárgyalásra mindenik fél válasziratot fogalmazzon meg a perbelépési kérést illetően, ugyanakkor elrendeli, hogy a felek a következő tárgyalásra különböző okiratokat tegyenek le az ügyben.

• • 2020 január 29 – jelen perhez csatolják a bákói prefektus által kezdeményezett ügyet is, amelynek hasonló a tárgya 2714/110/2019 sz. ügyet, minden fél további bizonyítékokat tesznek le

• • 2020. március 4 – visszautasítják a Prefektus kérését, amelyben az Építkezésekért felelős hivatalt is perbe hívja, visszautasítják Cotirlan Simonuc-Costel perbelépési kérését, visszautasítják Hargita megye tanácsának saját érdekű perbelépését.

• • 2020 április 8 – felfüggesztik az ügyet a koronavírus járvány miatt

• • 2020 június 24 – Hargita megye tanácsa perbe lép a felperes érdekében, ezt elfogadják és az ügy tárgyalását felfüggesztik, amíg véglegesen letárgyalják az 1553/100/2019 sz. ügyet.

• • 2022 január 26 – érdemben letárgyalják az ügyet.

• • 2022 február 10 – ítélethirdetés: 89/2022 sz. határozat

Jóváhagyták Csíkszentmárton keresetét, és a bákói prefektus keresetét is részben. Megállapították, hogy az építési engedély jogellenesen volt kiállítva és elrendelték az építmények lebontását. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keresetét visszautasították; mert úgy ítélték meg, hogy nem érdekelt az ügyben. Visszautasították Hargita megye fő perbelépési kérését, mert elfogadhatatlan az előzetes panasz eljárásának hiánya miatt és elfogadták Hargita megye perbelépési kérését, amelyet Csíkszentmárton mellett nyújtott be. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat nem támadja meg a döntést, mert ezzel kockáztatta volna az egész ügyet, de továbbra is ő biztosítja ügyvédjén keresztül és látja el, finanszírozza Csíkszentmárton védelmét.

• • A határozat ellen Csíkszentmártonnal szemben április 4-én Dormánfalva városa felfolyamodást (recurs) nyújtott be, amelyre Csíkszentmárton válaszíratot fogalmazott be

Másodfok:

• • 2022 szeptember 9 – A tárgyalás folytatódik a bákói ítélőtáblán, ahol alperes Csíkszentmárton Önkormányzata és az alperes pártján bent maradt Hargita megye tanácsa. Halasztás történt az ügyben. Az alperes teljes költségét a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat biztosítja (Kis Júlia gyereknevelési szabadsága miatt Anja Marginean Cosma a MIJSZ védőügyvédje, de Kis Júlia maradt a szakmai koordinátor) szerződéses alapon, illetve a védelmet is a MIJSZ koordinálja.

• • 2022. Október 21 – újabb halasztás történt.

• • 2023. Február 10 – A táblabíróság visszautasítja Dormánfalva felfolyamodását, helybenhagyja az elsőfokú ítéletet.

Összegezve: A pert Csíkszentmárton Önkormányzata és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat indította, Hargita megye tanácsa egy évre rá szállt be, a teljes védelmet a MIJSZ látta el és finanszírozta a felperesnek (másodfokon alperesnek).