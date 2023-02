– A 2022-es esztendőben rengeteg viadalon bizonyítottak a Nagy Mózes SK cselgáncsosai, akik itthon és külföldön is öregbítették Háromszék hírnevét. Összességében milyen volt a tavalyi szezon?

– Országos viszonylatban nagyon eredményes volt a Nagy Mózes SK csapata, hiszen amennyi bajnoki címet bezsebeltük 2022-ben, arra még eddig nem volt példa. A Balkán-bajnokságokról is hoztunk érmeket, a kis olimpián és a Gymnasiadén is jól szerepelt egy sportolónk, így azt kell mondanom, hogy 1996 óta, amikor újraindult a dzsúdó Kézdivásárhelyen, nem volt ennyire remek szezonunk.

– Vegyük sorra a versenyek és érmeket!

– A 2022-es esztendő első versenye az aradi U18-as országos döntő volt, ahol a 70 kilogrammos súlycsoportban Balogh Hanna országos bajnok lett. Mellette Barbocz Mátyás bronzérmet nyert a 60 kilogrammosok között. Ezt követte Balogh Hannának a bukaresti U23-as döntője, amit ugyancsak aranyéremmel zárt. A soron következő vetélkedő a Szatmárnémetiben megtartott U16-os országos volt, itt ugyancsak jó eredményeket értünk el: ezúttal Tamás Gábor lett első 46 kilogrammban, de Pál Norbertnek is sikerült begyűjteni egy aranyat az 50 kilogrammosok között. Az országos bajnokságok sora a focșani-i U21-es döntővel folytatódott. Erre a versenyre három sportolót neveztem, de Barbocz Mátyás lebetegedett, míg Aracsi Ákos nem érte el a helyezést. A csapat becsületét Hanna mentette meg, aki ezüstérmet nyert (70 kg). A sportiskolák országos döntőjén Antal Levente remekül szerepelt, ugyanis a 81 kilogrammos súlycsoportban ezüsttel a nyakában a dobogó második fokára állhatott fel. Tavaly májusban a franciaországi Normandiában tartották meg a 16–18 éves középiskolások számára kiírt XIX. Gymnasiadét, s cselgáncsban Hanna képviselte csapatunkat, megyénket, és cselgáncsosunk roppant erős mezőnyben bronzérmes lett. A jó szerepléseink Nagyszebenben folytatódtak, miután az U15-ös finálén Simon Tege (38 kg), Pál Norbert (50 kg) és Szőcs Norbert (66 kg) országos bajnok lett, míg Tamás Gábor harmadik helyezett volt (46 kg). Mindezek mellett a fiúk csapatversenyében is mi bizonyultunk a legjobbnak, ennek is külön örvendtem. Júliusban Hannára egy újabb nemzetközi viadal várt, és az ötödik helyen zárta a szlovákiai Besztercebányán megtartott XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál cselgáncsviadala -70 kg-os súlycsoportjának küzdelmeit. Szeptemberben következett a görögországi Kozániban megrendezett 15 év alattiak Balkán-bajnoksága, amiről Pál Norbert bronzzal tért haza. Kevéssel később Balogh Hanna is megmérettetett a Balkán-bajnokságon, a törökországi U21-es versenyt a szentgyörgyi dzsúdós lány a harmadik helyen fejezte be (70 kg). Az ősz folyamán következtek a földharcviadalok, az U16-os korosztályban Simon Tege (46 kg) és Tamás Gábor (55 kg) is országos bajnok lett, míg U14-ben Kovács Máté ezüstérmes volt. Az U15-ös ne-waza döntőn is aranyérmet szerzett Simon Tege, Szőcs Norbert a dobogó második, míg Tamás Gábor a harmadik fokára állhatott fel. Az U18-as viadalra Hanna lefogyott 63 kg-ra, és nem talált legyőzőre, majd a Szatmáron lebonyolított U21-es korosztálynak kiírt versenyen bronzérmes lett. Ezután részt vettünk a szokásos hazai és külföldi kupaviadalainkon, amiken további dobogós helyezéseket értünk el.

– Túl lehet-e szárnyalni ezt az érmekben, eredményekben gazdag évet?

– Persze, azt hiszem, lehet überelni ezeket az eredményeket, de csak nemzetközi szinten. Korábban nem említettem, hogy Balogh Hanna Európa-kupán is letette már a névjegyét, hiszen ötödik lett a sorozat egyik viadalán. Mindig van helye a jobbnak, ezért kemény munkával bármi elérhető. Mit tudnék még ezekhez hozzáfűzni? Ahhoz képest, hogy csak egy edzőtábort tudtunk szervezni tavaly, az eredmények nagyon jók, még úgy is, hogy a „befektetés” nem volt a legjobb...

– Nehézségek, gondok, amik rányomták bélyegét a 2022-es idényre?

– Én nem akarok sírni vagy panaszkodni, nem akarom felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küszködtünk, hiszen baja, gondja mindenkinek akad. Most csak a pozitív dolgokra szeretnék összpontosítani, ezeket kell kiemelni, és nem arról akarok beszélni, nincs pénzünk. Egyáltalán nem kívánok siránkozni és mindenki értékelje úgy a teljesítményünket, ahogy akarja, szeretné.

– Jelen pillatatban hány gyerekkel működik a Nagy Mózes SK cselgáncsszakosztálya?

– Most 24 tanítványom van, akik leigazolt sportolók és versenyekre járnak, ők két csoportba vannak osztva: egy részük a teljesítmény, más részük kezdő haladó kategóriába van besorolva. De ott van még a Bibó Sportklubnak a gyerekcsoportja, ahol első osztályos gyerekektől ötödikesekig tevékenykednek. Itt húsz gyerekkel foglalkozom, mellettük pedig a kollégák is foglalkoznak egy ovis csoporttal, ahol a létszám szintén húsz körül mozog.

– Zajlik-e most toborzás, hol jelentkezhet az, aki cselgáncsozásra adná a fejét?

– Toborozni ritkán szoktunk, mert a kézdivásárhelyiek tudják, hogy a Nagy Mózes Elméleti Líceum dzsúdótermében tartjuk az edzéseinket. Mindig van utánpótlás, nagyon nagy a mozgás, de ha valaki érdeklődne a cselgáncs iránt, akkor az ott megtalál minket. Mindennap három órakor kezdünk, és ott vagyunk a teremben este hétig.

– Mint minden sport, a cselgáncs is tud veszélyes lenni. Tavaly voltak gondjaik a sérülésekkel, a szülők miként fogadják el ezeket a dolgokat?

– Sajnos tavaly volt egypár sérülésünk, de ez benne van a pakliban. Akármilyen sportot űz az ember, ott van a sérülés veszélye, és azt kell mondanom, hogy a szülők meglepően pozitívan álltak a dolgokhoz. Számunkra nagy hiányosság, hogy nem tudunk kötni egy komoly biztosítást a sportolókra, mert sok pénzbe kerül. Ha lesérül egy sportoló, akkor sajnos saját maga – anyuka, apuka zsebéből – kell állni a felépülés költségeit, ami nem helyes. Szerencsére voltak olyan időszakok is, amikor nemigen volt sérülés, de 2022-ben előfordult néhány.

– Hogy szólnak idén a tervek? Melyek a 2023-as elképzelések?

– Nagyot nem tervezünk, mert elég szűkös a 2023-as anyagi keretünk. Nemrégiben hallottam, hogy a Nagy Mózes SK költségvetését megfelezték, így nem tudom, mi lesz. Továbbra is edzünk, elmegyünk azokra a versenyekre, amikre tudunk, és mindent megteszünk azért, hogy újabb sikeres évet zárjunk. Továbbra sem akarok panaszkodni, de ahogy Puskás Ferenc mondta: kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci… A sporthoz mindenképp pénz kell, nincs mit kerülgetni a dolgot. Enélkül nem lehet. Sajnos, van olyan is, hogy sok pénzt költenek el, de még sincs eredmény. Újra ki kell hangsúlyozzam: annak ellenére, hogy 2022-ben milyen költségvetésből gazdálkodtunk, az eredmények nagyon jók lettek.

– Balogh Hanna a tavaly ifjúsági olimpián bizonyított, edzőjeként lát-e esélyt arra például, hogy ott legyen a jövő évi ötkarikás játékokon?

– Egyelőre még túl fiatal, hiszen most lépett át az U21-es korosztályba, és a felnőttek között még bizonyítania kell. Sajnos, most sérüléssel bajlódik, és szerintem túl korai lenne neki még egy olimpiai szereplés. Ha minden jól összeáll, akkor a következő olimpiai ciklusra minden adott lesz ahhoz, hogy megpróbáljon kijutni az ötkarikás játékokra.