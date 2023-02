Tisztújítás a gelencei és haralyi RMDSZ-szervezetben

Haralyban a helyi küldöttek mellett Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ kézdiszéki elnöke, Bodor László, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke és Ilyés Botond János, Gelence község polgármestere volt jelen. A közgyűlés Vikol Lehel közgazdászt választotta meg a haralyi RMDSZ-szervezet élére, akinek a munkáját a következő négy esztendőben egy tizennégy tagból álló választmány segíti. Emellett elfogadták a helyi szervezet alapszabályzatát.

Gelencén Tamás Sándor megyeitanács-elnök, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke is csatlakozott a csapathoz. A nemrég kívül-belül felújított művelődési házban megtartott telt házas községi tisztújító közgyűlésen 206 küldött volt jelen. Meghívottként Tusa Levente és Páll Endre, Szentkatolna, illetve Kézdiszentkereszt polgármestere, valamint Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere is részt vett az eseményen. A küldöttek egyhangú szavazattal Ilyés Botond Jánost választották vissza a községi szervezet élére. Az elöljáró munkáját a következő négy évben az újonnan megszavazott választmány segíti majd.

„Gelence a megye legnagyobb magyar községe, amire az itteniek büszkék lehetnek. Az, hogy több mint kétszázan összegyűltünk a mai találkozón, azt jelzi, hogy Ilyés Botond a közösség embere. Gelencén az elmúlt két és fél évben egy irányba húzzák a szekeret. Kialakult az egyetértés, így egészen biztos, hogy két fontos dolog fog megvalósulni: a település fejlesztése és a közösség építése. Ez a két vezérelv, amiben eredményt érhetünk el, és ami előre viheti közösségünket, Gelence jövőjét is” – mondotta többek között Tamás Sándor.

A régi-új elnök az elmúlt négy évben végzett munkáról, valamint a tervekről is beszámolt a küldötteknek, illetve falusfeleinek. „Az elmúlt két évben húsz pályázatot tettünk le a megyei tanácshoz, amelyeket már meg is valósítottunk. Több közösségi esemény és infrastrukturális fejlesztés is megvalósult Gelencén, és még mindig vannak folyamatban lévő pályázataink is. Ezek mentén dolgozunk továbbra is” – hangsúlyozta Ilyés Botond János.

„Gelence és Haraly új lendületet kaptak, igazi közösségként fejlődnek. Ezt a helyi összefogást erősítették meg a mai, elnökjelöltekre és választmányi tagokra leadott egyöntetű szavazatok számai. Erős, összetartó RMDSZ-szervezet működik a községben. Ehhez nyújt továbbra is támogatást és partnerséget a széki, a megyei és az országos szervezet” – emelte ki Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének elnöke.

A rendezvény második felében Ilyés Botond János polgármester elismerő oklevelet és jelképes ajándékcsomagot nyújtott át Pakó Gábor ny. tanítónak, a rendszerváltás utáni időszak első polgármesterének, aki hosszú ideje oszlopos tagként vesz részt a szervezet és a közösség életében, valamint Kelemen Dénes ny. tanítónak, fafaragónak, egykori községi RMDSZ-elnöknek, aki a nevelő és hagyományőrző munkája mellett a helyi és tágabb értelemben vett közéletben is aktív szerepet vállalt. A két ünnepeltnek Fejér László Ödön egy-egy Hadiárvasors című könyvet nyújtott át. Szombaton Ilyés Botond János polgármester és Fejér Imre, Gelence alpolgármestere felkereste otthonában az ágyhoz kötött Fejér Vincze egykori községi RMDSZ-elnököt, akinek szintén elismerő oklevelet adtak át a gelencei RMDSZ-ért és a községért végzett önzetlen munkájáért.