A találkozón mindkét csapat touchdownt szerzett első támadásából, ezt követően viszont az Eagles dominálta a mérkőzést. Jalen Hurts, a Phila­delphia irányítója az első félidőben két futott és egy passzolt hatpontost jegyzett (183 passzolt és 63 futott yarddal), a Chiefs csak a védelmének köszönhetően maradt látótávolságon belül. Ugyanakkor irányítója, a csütörtök óta immár kétszeres MVP Patrick Mahomes a második negyed végén bokasérülést szenvedett.

A Chiefs a nagyszünet után Mahomes vezetésével első támadásából touchdownt szerzett, majd a védelem mezőnygólon tartotta a philadelphiai csapatot. A zárónegyed elején a Kansas City így a fordításért támadhatott, kevesebb mint három perc után ez össze is jött Kadarius Toney elkapásának köszönhetően. Az Eagles következő támadása gyorsan véget ért, ráadásul az elrúgott labdát Toney visszahordta, majd Skyy Moore megfogta Mahomes passzát (35–27). Az Eagles gyorsan egyenlített, DeVonta Smith 46 yardos elkapása után Hurts közelről vitte be a labdát, ráadásul ezt követően a kétpontos is összejött neki, amivel csapata egyenlített (35–35).

A meccs utolsó támadása alatt a Kansas City egy szabálytalanságnak köszönhetően közel került a győzelemhez. A Chiefs ezt követően lepörgette az időt, és a találkozó elején hibázó Harrison Butker 11 másodperccel a vége előtt 27 yardról egy mezőnygóllal eldöntötte a Super Bowlt. A mérkőzés legértékesebb játékosának járó trófeát Mahomes kapta.