A méhészek is pénzhez juthatnak

Következő írásunk

2023-02-14: Riport - Demeter Virág Katalin:

„Egy hosszukó tál, melynek kicsorbult egyik vége, ebben a tálban egy csudaszép bokréta: ez az én szülőfalum” – így ír Benedek Elek, Erdővidék híres szülötte Kisbaconról, és ezeket a gondolatokat vallja magáénak a kis település iskolájának lelkes tanítója, Kolcza Judit is. Családi hagyományt folytatva immár két évtizede dolgozik azért, hogy a kisbaconi diákokat tudással és hasznos ismeretekkel, szellemi és lelki poggyásszal egyaránt felvértezve bocsássa útra az iskolapadból az elemi osztályok végén. Nem csak pedagógus, igazi közösségi ember is, aki időt, energiát nem sajnálva tervezi és szervezi a falu egészét megmozgató kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő eseményeket. A járvány ideje alatt kollégáival egyesületet alapított, hogy tevékenységeikhez finanszírozást szerezhessenek, s így sikerült a kis iskolát nemrég okos táblákkal is felszerelniük. Pályafutásról, a szülőfalujához fűződő erős kötelékről, közösségépítő munkájáról kisbaconi otthonában beszélgettünk a pedagógus férjével három fiút nevelő tanítónővel.