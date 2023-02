Fotósnégyes a Vigadóban

Előző írásunk

Műkereskedelemről is elég kevés, képzőművészeti alkotások hamisításáról azonban aligha esett szó valaha is Sepsiszentgyörgy kiállítótereiben. Ennek is köszönhető az átlagon felüli, telt házas érdeklődés a kérdés iránt, hogy kit és mit érdemes még hamisítani manapság. Az Erdélyi Művészeti Központban az Avantgárd és szürrealizmus című, Kovács Ádám gyűjteményét bemutató kiállítás keretében Kishonthy Zsolt művészettörténész, műkereskedő, a miskolci és budapesti Mission Art Galéria vezetője Mattis Teutsch János művei kapcsán osztotta meg műtárgynyomozási kalandjait a múlt hét végén a sepsiszentgyörgyi közönséggel.