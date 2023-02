Hogyan kell fizetni az energiakártyákkal?

Az energiakártya egy színes, biztonsági elemekkel ellátott, nyomtatott ívpapír, amely háromba van hajtogatva. A kártya valójában európai uniós segély, amelyet a rászorulók az energiafogyasztásuk – a villany, gáz és központi fűtés, de gázpalack, tűzifa, fűtőolaj, fapellet és egyéb fűtőanyagok – kifizetésére tudnak felhasználni. Elmaradt és friss számlák is fizethetők belőle. A segély értéke 1400 lej, ezt két részletben utalják ki: 700 lejt februárban, ugyanannyit pedig szeptemberben kapnak kézhez a jogosultak.

Kinek jár?

Az energiakártyákat a postások kézbesítik február folyamán, összesen közel négymillió háztartásnak. A rászorulók listáját a munkaügyi minisztérium állította össze.

A következő kategóriáknak jár energiakártya:

* 60 év fölötti nyugdíjasoknak, ha jövedelmük nem éri el a havi 2000 lejt

* rokkantnyugdíjasoknak, ha jövedelmük havonta 2000 lej alatt marad

* súlyos vagy közepesen súlyos fogyatékkal élőknek, ha jövedelmük havonta 2000 lej alatt marad

* azok a családtámogatásban, illetve szociális segélyben részesülő családok, illetve személyek, ahol az adott háztartásban az egy főre eső jövedelem havonta 2000 lej alatt marad.

Lehetnek olyanok, akik most megkapják az első 700 lejt, de ha közben javul az anyagi helyzetük, szeptemberben már nem lesznek jogosultak a második 700 lejre, illetve olyanok is, akik most nem kapnak, őszig viszont annyira lecsökken a jövedelmük, hogy a második kiutalásra már jogosultak lesznek. Ha valaki esetleg több kategóriához tartozik a felsoroltak közül, nem kap több energiakártyát, csak egyet. Akkor is csak egy energiakártya jár, ha egy háztartásban több jogosult él, ez esetben mindannyiuk neve felkerül a kártyára, és bármelyikük felhasználhatja.

Ha nem egyértelmű, hogy hányan laknak a támogatott személlyel egy háztartásban, akkor az illető egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot ad, amelybe beírja, hogy valójában hányan élnek vele egy háztartásban. Szociális ankétot is kérhetnek az érdekeltek a polgármesteri hivatalban annak megállapítására, hogy hányan élnek egy háztartásban – ez például akkor indokolt, ha van olyan családtag, aki papíron még ott lakik, de a valóságban már nem, a jövedelmét viszont beszámítják a jogosultság megállapításánál. A szociális ankét eredményét a polgármesteri hivatal küldi el a postának.

Aki nem kapott energiakártyát, de úgy érzi, hogy jogosult lenne rá, a 031 9966-os telefonszámon kérheti, amelyen egyébként minden más tudnivalóról is tájékoztatják az érdeklődőket.



Hogyan lehet fizetni vele?

Az energiakártya névre szól, és nem lehet továbbadni, ezért fizetéskor a személyazonossági igazolványt is be kell mutatni, valamint azt a számlát, amelyet ki akarnak fizetni. Ez lehet régebbi is, a lényeg, hogy ugyanarra a névre szóljon, mint az energiakártya.

Ahol távfűtés van, ott a lakótársulás által kibocsátott adósságérvényesítő igazolásra is szükség lesz, fafűtés esetében a beszerzési papírokat kérik. Ha a támogatott személy nevében valaki más fizet be, szüksége van egy felhatalmazásra és a saját személyi igazolványára is.

Pénzt nem lehet kivenni az energiakártyáról.

A fizetés a következőképpen történik: a támogatott személy (vagy a felhatalmazottja) elmegya postahivatalba az energiakártyával, a személyazonossági igazolványával és azokkal a számlákkal, amelyeket ki akar fizetni. Kitölti a megfelelő postai utalványokat – például 300 lejt törleszt a gázvállalatnak és 100 lejt az áramszolgáltatónak –, és kap egy fizetési bizonylatot, amely rögzíti, hogy a 700 lejes első részletből elhasznált 400 lejt, és maradt 300 leje; ezt a következő hónapokban hasonlóképpen használhatja fel.

Más kifizetésekre az energiakártya nem használható, még a próbálkozásért is borsos, 4500 és 6000 lej közötti bírság jár, ráadásul a kártyát is megsemmisítik. Az energia­kártya másra való átruházását (eladását vagy elajándékozását) még szigorúbban, 42 000 és 60 000 lej közötti összegekkel (és a kártya megsemmisítésével) büntetik.

Aki nem tud elmenni a postára, vagy lakóhelyén nincs postahivatal, az a postásnál tudja a fenti módon kifizetni a számláit.

Az intézkedés előkészítése során szó volt arról, hogy az energiakártyákkal online is lehetne majd fizetni, erről azonban semmit nem ír az európai alapok minisztériumának honlapján közzétett tájékoztató. Ahogy valamit erről megtudunk, közölni fogjuk.

Az energiakártya 2023. december 31-én még használható kifizetésekre, de 2024. január elsején már akkor sem, ha maradt még rajta felhasználatlan összeg.

A posta felkészült

Megyénkben minden településen van postás, nincsenek lefedetlen területek – közölte érdeklődésünkre Radu Timofte, a Román Posta megyei kirendeltségének vezetője, aki azonban türelemre intette az embereket. Elmondása szerint február 20-a után kezdődhetnek a kifizetések, addig a postások is megkapják a nyugtatömböket. Számítanak arra, hogy torlódás lesz a postahivatalokban, készülnek erre, de úgy véli, hogy idővel megtanulja mindenki a maga feladatát az energiakártyával kapcsolatosan is. Azt a postaigazgató is megerősítette, hogy azokban a falvakban, ahol nincs postahivatal, a postásnál is lehet fizetni az energiakártyával.

Az igazgató hangsúlyozta: az energiakártyának, a személyazonossági igazolványnak és a gáz- vagy villanyszámlának ugyanarra a lakcímre kell szólnia; a tűzifa, gázpalack és más fűtőanyagok esetében azt a számlát kell felmutatni, amellyel megvásárolták az adott terméket, és ezeken a számlákon – amelyek nem lehetnek 2022 szeptemberénél régebbiek! – szintén a támogatott személy nevének kell megjelennie.