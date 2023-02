Több pénz jut a baróti egyesületeknek

Benedek-Huszár János polgármester örömét fejezte ki, amiért ifjúsági, sport- és kulturális tevékenység szervezését vállaló egyesületek működnek a városban, hiszen olyan munkát végeznek, amire szükség van, ami közvetlen hasznot hajt a közösségnek. „A civil egyesületek, alapítványok olyan típusú tevékenységeket végeznek, amelyet mi mint önkormányzat nem tudunk megtenni, és az a legkevesebb, hogy ha pénzügyileg támogatjuk ezeket” – jelentette ki, és javasolta, a tavalyi 430 ezer lej helyett százezer lejjel többet különítsenek el számukra.

Hasonló meggondolásból indítványozta, hogy harmadával növeljék az egyházak által megpályázható összeget is. A város továbbra is fenntartja együttműködését az idősgondozást vállaló Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal és a halmozottan sérült fiatalokkal foglalkozó Laura Ház Egyesülettel, melyeket szerződéses alapon támogat.

Benedek-Huszár János emlékeztette a tanácstagokat arra is, hogy a városházának negyvenezer lejt kell befizetnie egy országos alapba, mert alkalmazottjai közt nincs fogyatékkal rendelkező személy. Az egyfajta büntetőilletéknek is nevezhető összeg nagyobb is lehetne – mondta –, ám azáltal, hogy bizonyos javakat és szolgáltatásokat olyan cégektől és egyesületektől vásárolnak, amelyek fogyatékkal élőknek adnak munkát, bizonyos fokig kiválthatják azt.