Két nap alatt két földrengés Gorj megyében

Kétszer is erőteljesebben is megmozdult a föld az elmúlt két napban Gorj megyében, nagyjából ugyanabban a térségben. Két földrengés a Richter-skála szerinti 5-ö szintnél magasabb erősségű volt, ráadásul mindkettőt kisebb utórezgések követték. A földmozgásokat a fővárosban, illetve Erdély és a Bánság több vidékén is érezni lehetett. A kormány operatív törzs felállítását rendelte el. Áldozatokról, súlyos sérültekről, illetve jelentősebb anyagi károkról nem érkeztek jelentések.