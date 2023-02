Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és ismerős,

a sepsiszentgyörgyi

BERDE ZOLTÁNNÉ

KISS ERZSÉBET

nyugalmazott fényképész

életének 87. évében

csendesen megpihent.

Végső búcsút 2023. február 16-án 13 órakor veszünk a vártemplomi református temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

GISELA GÄRTNER

(szül. GORSCHI GIZELLA)

életének 83. évében

2023. február 12-én hosszas szenvedés után Coburgban ­(Németország) elhunyt.

Temetése egy későbbi időpontban lesz.

A gyászoló család

Részvét

„Őszinte szomorúsággal értesültünk a LAM Alapítvány alapító tagjának,

báró APOR CSABÁNAK ­elhunytáról. Ezúton fejezzük ki együttérzésünket és részvétünket a gyászoló családnak. Báró Apor Csaba alkotó energiáját egy olyan álomnak is szentelte három évtizeddel ezelőtt, amely megvalósulásának és kibontakozásának ívében egyszerre ötvöz múltat és jövőt, egyszerre köszön vissza idősebb és fiatalabb generációk eredményes munkájában, a megbizonyosodásban, hogy bármennyit adunk, ha odaadással tesszük, mindig többet kapunk vissza.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A LAM Alapítvány,

a LAM Mikrohitel Rt. és a LAM InVest Rt. munkaközössége

Megemlékezés

„Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, könnyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs olyan magasság, nincs olyan mélység, amiben ő benne nincs.”

(Wass Albert)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a baróti

DEÁK ANTALRA halálának ötödik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Gyászoló családja

Egy pillanat és mindennek vége, / Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. / Maradt a bánat, a néma sírhalom, / Szeretteid szívében

a gyász és a fájdalom.

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a málnási

KÖLCZE ZOLTÁNRA halálának hatodik hetében.

Bánatos özvegye és családja

Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, a bölöni születésű nagyajtai BIHARI ILONÁRA halálának 8. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Bánatos özvegye,

fiai és unokái

Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, BUDAI IRÉNKÉRE (szül. PAPP) halálának

első évfordulóján.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerető özvegye, két fia

és azok családja

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk NIȚĂ ANDREA ILONÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Minden betegséget csendben eltűrtél, panasz nélkül,

befelé könnyeztél.

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KÓSA LORÁNDRA

halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében.

Édesanyja, testvére

és annak családja

Csendes legyen álmod, / Találj odafönt örök boldogságot. / Kísérje utadat Isten és az ég, / A felhőkön túl találkozunk még. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki id. CSISZÉR MENYHÉRTRE halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

id. HAWESCH OSCAR GYÖRGYRE, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. ­Pihenése legyen csendes, áldott emlékét szívünkben megőrizzük.

Szerettei

Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni, téged várni, aki nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk a csíkkarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

KARDA ERZSÉBETRE ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Ne fájjon nektek, hogy mi már nem vagyunk, hiszen napként az égen nektek ragyogunk. Ha szép idő van és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha ránk gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk. Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett, drága jó szüleinkre,

az alsócsernátoni

id. SZÁVULY BÉLÁRA ­halálának 42. és

SZÁVULY IRÉNRE

(szül. KONNÁTH) halálának harmadik évfordulóján. ­Emléküket lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Négy gyermekük

és azok családja

