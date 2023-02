Tevékenységekben és programokban bővelkedő évet tud maga mögött a gyermekek és fiatalok oktatására, fejlesztésére összpontosító Turul Iroda. A sepsiszentgyörgyi civil szervezet idén arra törekszik, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést az iskolák diákszervezeteivel, a pályaválasztás előtt álló diákoknak pedig hiánypótló programot dolgoznak ki, hogy segítsék a döntéshozatalban jövőjüket illetően. A részletekről csütörtökön számoltak be a szervezet képviselői.

A Turul Iroda tavaly négy nagyobb programot futtatott, ezek jobbára a fiatalok személyiségfejlesztését, ismereteinek bővítését célozták, ugyanakkor a szervezet fenntartása érdekében is elindítottak egy rendhagyó, az adománygyűjtés több formáját hasznosító programot. Újdonságnak számított a TEDx Sepsiszentgyörgy első kiadása, az érdekes beszélgetéseket, inspiráló ötleteket kínáló előadás-sorozatra a Turul Iroda fiatal önkéntesei indítványára került sor, és idén is megtartják – hangzott el.

Furus Levente, a szervezet elnöke számokba sűrítve vázolta: tavaly mintegy 100 ezer euróból gazdálkodtak, 29 céggel és 12 partnerrel, köztük hat iskolával dolgoztak együtt, négy tábort, tíz túrát és számos találkozót szerveztek, illetve három ifjúsági csereprogramba is bekapcsolódtak, tevékenységeik lebonyolítását 60 önkéntes és az iroda öt állandó munkatársa biztosította.

Az idei tervek kapcsán az adománygyűjtésért felelős Sopoian Réka elmondta, fontos szempont a közösségi erőforrások bevonzása. Kiemelte, ez nem csupán az anyagiakra vonatkozik, hanem a kapcsolati tőkére, tudásra, valamint az önkéntes munkára is. A szervezet baráti körét szeretnék bővíteni, ami azzal is jár, hogy cégek és magánszemélyek olyan hálózatát alakítsák ki, amelyek és akik rendszeresen támogatják programjaik megvalósulását. Megjegyezte, az adománygyűjtés esetükben nem feltétlenül a pénzre korlátozódik, ha valakinek van szabadideje és önkénteskedni szeretne, vagy olyan tudással rendelkezik, amit fiataljaikkal, felnőtt önkénteseikkel is megosztana, az megteheti, szívesen fogadják.

Furus Levente elmondta, a tízéves múltra visszatekintő Berde Mózsa-kör foglalkozásait szeretnék ismét elindítani a megyeszékhelyen, a járvány miatt itt ugyanis leállt a program. A nehéz sorsú gyermekeket célzó, díjmentes tevékenységeket Nagyajtán, Középajtán, Baró­ton és Kézdivásárhelyen is működtetik. A cél az, hogy az iskolában tanultakat kiegészítő ismeretekkel bővítsék a gyermekek tudását, szellemileg-lelkileg egyaránt fejlesszék őket. Kitért arra is, bár idén lezárul, valamilyen formában továbbviszik a fiatalok érvényesülését célzó Youthfocus program szellemiségét, illetve folytatódik a DOFE személyiségfejlesztő program is, itt azonban komolyabbra veszik a jelentkezők kiválasztását.

Újdonságnak számít az a pályaorientációs program, melyet az iroda maga dolgoz ki és indít el idén. Mint arról Oláh Katalin pályázatíró beszámolt, több informatikai, textil- és feldolgozóipari, pénzügyi vállalkozás vezetője is jelezte az irodának, szívesen fogadnának fiatalokat, hogy bemutassák, megismertessék velük, mit jelent különböző ágazatokban dolgozni. Ugyanakkor a fiatalok részéről is megfogalmazódott hasonló igény, emiatt döntöttek úgy, hogy saját programot dolgoznak ki, amely lehetőséget teremt a pályaválasztáshoz közeledőknek arra, hogy cégeknél, gyáraknál nyerjenek betekintést egy-egy szakma rejtelmeibe, de segítenék őket abban is, hogy meghozzák a döntést arra vonatkozóan, mit szeretnének valóban csinálni iskolai tanulmányaik befejezését követően.

A Turul Iroda csütörtöki sajtótájékoztatóján részt vettek a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Líceum, a Berde Áron Szakközépiskola, valamint a Református Kollégium diáktanácsainak, a tanintézmények rádióinak, diáklapjainak képviselői is. Oláh Katalin kiemelte, azt szeretnék, hogy a fiatalok segítségével diáktársaik is értesüljenek az iroda programjairól, hiszen azok őket célozzák, illetve hogy visszajelzéseket gyűjtsenek arról, milyen tevékenységekre tartanak igényt a diákok.