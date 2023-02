Nagy Gábor Levente elnök február tizedikén, pénteken számolt be tevékenységükről az egyesület születésnapi ünnepén, amelyet a Dávid panzió rendezvénytermében tartottak. De előtte még a PetőFREE Társulás premierként bemutatta új Petőfi-előadását, amely hét, általuk megzenésített dalt tartalmazott: A XIX. század költői, Füstbe ment terv, Ezrivel terem, Befordultam a konyhára, Európa csendes, A költő visszatér, befejezésként pedig a Nemzeti dal. Farkas Tamás Zoltán, az együttes vezetőjének meghívására Józsa Attila költő elszavalta A farkasok dala című Petőfi-verset.

Kulcsár-Terza József politikus kezdeményezése és ötlete alapján született az egyesület. A székely furfang és leleményesség is tetten érhető az egyesület életében, hiszen számos olyan élethelyzet adódik a mindennapokban, ahol elé kell venni az atyáinktól tanultakat és kamatoztatni kell, helyt kell állni mindenhol vele... Az elnök beszélt a kezdeti nehéz­ségekről, a sírfelújításokról, ahol kezdetben saját zsebből vették a szükséges anyagokat, később aztán Péter Alpár képzőművész és felesége, Vár­allyay Réka művészettörténész, Sán­tha Ferenc, Kövér György és Kisgyörgy Zoltán segítségével sikerült félszáz honvédsírt felújítani. Kopjafát is állítottak több településen, köztük Torján, illetve Sepsiszentgyörgyön, a Sugásfürdő felé vezető úton. Ezekhez segítséget kaptak Gazda Zoltántól, Bodor Jánostól, Ferencz Botondtól és Kövér Györgytől. Székely zászlót avattak Kilyénben, Szotyorban és Rétyen az MPP-vel közösen. Részt vettek a székely szabadság napján és a március 15-i rendezvényeken. Főleg fiatalokat céloztak meg előadásaikkal, hogy hiteles történészek és kutatók szájából értesüljenek történelmünkről. A meghívottak között szerepelt Erdély legnagyobb élő történésze, Egyed Ákos; Nagy Sándor székelyvásárhelyi történész, néhai Kádár Gyula. A székely­udvarhelyi Bálint Huba évtizedek óta kutatja az Árpád-ház szentjeinek életét. Előadásai a témában Erdélyben és Magyarországon is komoly elismerésnek örvendenek. De volt több más előadás a víz gyógyító erejétől kezdve (Imelda nővér) az egészséges életmódig.

Legsikeresebb rendezvényüknek a 2019-es Rákóczi-bált tartották, amelynek fő előadója Gergely István Tiszti, a Csibész Alapítvány lérehozója és éltetője volt. A bálról az MTVA is sugárzott összefoglalót, a Bekecs együttes pedig csak erre az eseményre tanulta meg a kuruc táncot. Céljuk a szegény családok megsegítése is, miként a Mária-út kiépítése és jelzések festése a megye területén, illetve a húsvéti ételszentelés megszervezése a főtéren (ebből a tavalyi volt az első alkalom).

Az egyesület támogatja a Tekergők kisegyüttes gyerekkoncert-sorozatát. Az eseményen jelen volt Molnár Sándor, a Mária Út Közép-Európa zarándokútjának erdélyi koordinátora. Elhangzott: február 22-én, szerdán 17 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében bemutatja a Határjárók a Kárpátokban című túrakalauz-sorozat ötödik kötetét, melynek címe A Háromszéki-havasok. A túrakalauz-sorozat gazdája a Kárpát Gyepű Egyesület. A könyvet méltatja Magyarosi Sándor Írországban végzett hadtörténész, a Székelyföld folyóirat szerkesztője.

A születésnapi rendezvény kötetlen beszélgetéssel és táncmulatsággal ért véget.