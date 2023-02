Hétfőn írta alá Bukarestben Kökös polgármestere, Silviu Tăraș azt a szerződést, mely az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében biztosít finanszírozást átfogó projektjükre: a községben térfigyelő kamerákat telepítenek, autóbuszmegállókat alakítanak ki, illetve az önkéntes tűzoltó-alakulat eszköztárát is bővítik. A részletekről a polgármester számolt be érdeklődésünkre.

Az országos helyreállítási terv keretében a fejlesztési tárca három beruházást is finanszíroz Kökösben. Silviu Tăraș szerint várhatóan már ebben a hónapban kiderül, ki lesz a kivitelezője a kökösbácsteleki iskola felújításának. A munkálatok egyrészt az 1930-as években, fagerendákból épült tanintézmény földrengésbiztossá tételét célozzák, emellett energetikai szempontból is fejlesztik az ingatlant, azaz a hőszigetelés mellett új központifűtés-rendszert telepítenek, de a villanyhálózat is megújul, s ahol kell, a falakat is megerősítik majd. A jelentős beavatkozásra 2 670 000 lejt fordíthat a község.

A következő beruházás Kökös egyik tömbházát érinti, ahol hőszigetelnek, tetőt, cserepeket is cserélnek. Erre a munkálatra 1,4 millió lejt kapott az önkormányzat.

Ugyanakkor 2 200 000 lejt fordíthatnak egy hárompillérű projektre is, melynek legfontosabb eleme 22 térfigyelő kamera telepítését jelenti Kökösben és Kökösbácsteleken – számolt be a polgármester. Mint mondta, a munkálatra öt éve készülnek, most sikerült pénzt szerezni a megvalósításra, célja pedig az, hogy a két településen javítsák a közbiztonságot: a korszerű kamerák nappal és éjjel is működnek majd, s a gépjárművek rendszámát is képesek lesznek felismerni. Mivel Kökös a sepsiszentgyörgyi metropoliszövezet része lesz, hat autóbusz-megállót alakítanak ki a község két településén, s ezeket internetelérést és telefontöltési lehetőséget biztosító, ún. „okospadokkal” szerelik fel. A projekt harmadik elemeként a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat felszereltségét bővítik, egy drónt vásárolnak számukra, mely árvíz esetén segíti az érintett terület pontos megfigyelését – vázolta a polgármester.