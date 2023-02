Korszerűbb vasútról álmodozva

A vasútvonalak több mint kétharmadának lejárt a tervezett élettartama – jelentik a hírportálok az állami számvevőszék egy 2021-es kimutatására és a szállítási minisztérium által közölt adatokra hivatkozva. Ez egy laikus számára sem bizalomgerjesztő, ám az még kevésbé, hogy az idei és jövő évi költségvetésben vasútipálya-felújításra előirányzott forrásokból mindösszesen 33 kilométernyi vasutat lehet korszerűsíteni. Ez nevetséges, ebben az iramban alighanem évszázadok múltán lesz nagyobb mértékben felújított vasúthálózatunk, a most közzétett számok tükrében az ország 13 500 kilométernyi vasúthálózatából 9829 kilométernyi pályának „lejárt az élettartama”. Persze, egy tisztességesebb magyarázathoz azt is lehetne pontosítani, hogy mérnöki szemszögből mit is jelent a „lejárt élettartam”, ám ezzel az illetékesek adósok maradnak.

Kell-e félni, esetleg elég lesz megijedni, vagy még az sem indokolt? – teszi fel a kérdést a hírolvasó, aki olykor maga is utazna vonattal. A politikai elit ugyanis alig közlekedik személy- vagy gyorsvonattal, ám ez a tény sem indokolhatja ezt a több évtizedes trehányságot, a vasút nagy és megbocsáthatatlan elhanyagolását. Hiába okoskodik most Ludovic Orban korábbi szállítási miniszter, volt – és levitézlett – miniszterelnök, hogy a pénzügyminisztérium mindig talált más prioritást, ha vasúti karbantartásra kértek pénzt, ez az eszmefuttatás ma már nem csak hiteltelen, hanem jelentéktelen is. Akárcsak a másik emlékezetes, nagy mellényű közlekedési miniszter, Radu Berceanu, aki inkább az Emil Constantinescu vezette Demokratikus Koalíció egyik sírásójaként vonult be a köztudatba, mintsem nagy reformok szorgalmazójaként. Ő most azon kesereg, hogy a közpénzeket mindig szívesebben költötték bérekre és nyugdíjakra, mint beruházásokra, ezért van 1 300 000 közalkalmazott, amikor 800 ezer is elegendő lenne... Ezek a vélemények ma már fabatkát sem érnek, a siralmas mutatókon mit sem változtatnak. Valójában értékelésekből, szakértői elemzésből is kevés van, egy miniszterelnöki vizsgálóbizottság 2019-es jelentésében egyebek mellett azt rögzítették, hogy a 2014–2018-as időszakban 43 kilométernyi vasúti pályát korszerűsítettek...

Ez utóbbi végszóként is beszédes lenne. Ám a jelenlegi szállítási miniszter, Sorin Grindeanu – Liviu Dragnea korábban bábként mozgatott, aztán megbuktatott kormányfője – bizakodó. Bizonyíthat is, ha tud és ha akar, írja is a közösségi oldalán, hogy a vasúti hálózat fejlesztése esetében nem hibázhatnak az európai források lehívásánál. Meg is jegyzi, egyelőre 3,1 milliárd euró értékben írtak alá 126, a vasúti infrastruktúrát érintő szerződést, s ő csak Iaşi és Tecuci között 41,83 kilométernyi korszerűsített szakaszt ígér. Hajrá, miniszter úr, mindent bele, százezrek reménykednek, bíznak benne, hogy nem fognak hibázni, s fel is újítják az ígért pályaszakaszt. De hol van még a többi, száz és ezer kilométernyi vasút, a korszerű és gyors szerelvények, a mozdonyok és a vagonok?...

Borítókép: Albert Levente