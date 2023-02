Minden az előkészítésen múlik! /X/

Ezt talán bármely szakma képviselője meg tudja erősíteni: tartósabb lesz a műköröm, ha megfelelő alapokra épül, stabilabb lesz a nyelvtudás, ha jól készíti fel a tanár a diákokat, és könnyebben, gördülékenyebben megy egy alkatrészcsere is akkor, ha minden kéznél van, és tudod, hova kell nyúlni.

Miért lenne ez másként a hálószobában? Ha megfelelően felkészülsz az estére, ha megteremted a kellő feltételeket, és ha nem rontasz ajtóstul a házba, akkor sokkal több élvezetet fog okozni az együttlét neked is és a partnerednek is! Hogy mit kell tenned ennek érdekében? Ennek jártunk utána mai cikkünkben!

Mi is az az előjáték?

Ha lazábban akarunk fogalmazni, akkor az, amit sok felnőtt férfi előszeretettel hagy ki, miközben a legtöbb nőnek igencsak szüksége lenne rá. Ahhoz, hogy mindenki hangulatba kerüljön, elegendő lehet egy szexi fehérnemű a Pajkos Pajtás kínálatából.

Ha ugyanis egy férfi így látja meg szíve választottját, egészen biztosan kedve támad egy kis játékos hancúrra. Az előjáték során a hangsúly arra helyeződik, hogy egymás erogén zónáit úgy izgassátok, hogy a másik fél valóban kellő izgalmi állapotba kerüljön ahhoz, hogy a behatolás gond nélkül megtörténhessen, és egyre közeledve a csúcshoz, valóban remek élmény legyen mindkét félnek az együttlét.

Hogy kinek mi az erogén zónája, az erősen változó, fontos, hogy te magad tapasztald ki a párodnál, miközben segítesz neki abban is, hogy elvezesd oda, ahol a legjobb neked! Mivel a nők jellemzően nehezebben vagy inkább lassabban indulnak be, ezért fontos, hogy elegendő idő és impulzus álljon a rendelkezésükre!

Mivel dobhatod fel?

De ahhoz, hogy ne váljon unalmassá az egész, érdemes különféle játékszereket bevetni. A teljesség igénye nélkül mutatunk egy párat ezekből. A fentebb említett szexi fehérnemű vagy vadító jelmez mindig megteszi a hatását, ki-ki válasszon ízlése alapján!

A profibbak már plüssbilinccsel és ujjvibrátorral is próbálkozhatnak, de egy fejedelmien erotikus masszázs is meg tudja teremteni a szükséges atmoszférát. Sőt, akár egy kis BDSM irányba is elfordulhattok, persze csak annyira, amennyire mindkét fél jóváhagyása engedi.

Érdemes a Pajkos Pajtás teljes áruházi kínálatát átböngészni, hiszen gyakorlatilag bármilyen szexuális segédeszközből lehet fantasztikus kellék az előjáték megtámogatására.

Az in medias res maradjon inkább csak írói technika!

Talán emlékszel a sulis évekből arra, hogy mit jelent az in medias res, amikor minden előzmény nélkül egyszer csak belecsapsz a történet közepébe.

No, ez egy regény esetében felettébb jól működhet, ám ha boldog és elégedett partnert szeretnél, akkor te inkább hanyagolod ezt a technikát. Ahogy a fentiekben látod, megannyi eszköz, játékszer áll a rendelkezésedre, hogy minél jobban felpörgessétek egymást a partnereddel. Egy a fontos, hogy szánjatok rá időt, ne sürgessetek semmit, hogy biztosan jó élmény legyen mindkét félnek! (X)