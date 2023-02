KivÃ¡lÃ³ vÃ©delmet ad az Ã¡rnyÃ©kolÃ³- vagy belÃ¡tÃ¡sgÃ¡tlÃ³ hÃ¡lÃ³ /X/

Ma már nem kérdés, hogy egyre melegebb nemcsak a nyár, hanem lényegében az összes évszak. Kimutatták, hogy egyre emelkedik az átlaghőmérséklet már kis hazánkban is. Mi, átlagemberek az éghajlat megváltozását szó szerint a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, ha egy szép nyári napon kimerészkedünk a tűző napra. Ha olyan szerencsés vagy, hogy saját kerti medencében pancsolhatsz, akkor bizony érdemes elgondolkoznod azon, hogyan védekezhetsz a napfény károsító hatásai ellen.

Nagyon sok védelmet ad több helyen is

Szerencsére ma már vannak olyan remek védőeszközök, amelyeket alkalmazva a veszélyek csökkenthetők. A Medence Óriás árnyékolóháló kínálatában imponálóan sokféle, a naptól, a széltől, a kerti szennyezőanyagoktól és az illetéktelen tekintetektől is védelmet adó remek termékeket találsz.

okkal élvezetesebb és kellemesebb lehet a sok eltöltött óra a medencében vagy amellett, ha közben nem égeti meg a nap a pancsolók testét. Különösen igaz ez, ha a medencét gyermekek is használják, hiszen az ő sokkal érzékenyebb bőrfelületüket nagyobb gonddal kell óvni. Hiába használod a legmagasabb faktorszámú napvédő készítményt, a plusz árnyékolással biztosra mehetsz.

Csak feszíts ki egy megfelelő méretre szabott, megfelelő vastagságú hálót a medence fölé és már kész is. Erkélyen vagy teraszon is nagyon jó szolgálatot tesz.

Két legyet egy csapásra

Alapvetően az árnyékolóhálókat arra tervezték, hogy a kerítésre rögzítve megakadályozzák, hogy idegenek bebámuljanak a kertbe és zavarják a nyugalmad és az intim szférád kíváncsiskodásukkal. De ez a remek találmány abban is segíti a kert- és medencetulajdonosokat és -üzemeltetőket, hogy segítségével ne kerülhessen a vízbe olyan sok szennyezőanyag. Emiatt pedig sokkal tisztább maradhat a víz, kevesebb vegyszer kell majd a víz kezeléséhez, és sokkal rövidebb ideig tart majd a porszívózás, arról nem is beszélve, hogy pénzt takaríthatsz meg mindezekkel. Kész haszon: két legyet üthetsz egyszerre az árnyékolóháló felszerelésével.

Zavartalan fürdőzés és háborítatlan kerti programok

Az árnyékoló-, vagy más néven belátásgátló háló felhelyezése nagyon egyszerű. Ha kitaláltad, hogy milyen mértékű takarást szeretnél, akkor már csak a szükséges mennyiséget kell meghatároznod. Ma már választhatsz UV-álló hálótípusok közül is, emellett pedig még hordozható vagy kihúzható árnyékolófalak is beszerezhetők. 30-99 százalékos árnyékolóképességű termékek közül választhatsz, és már nemcsak zöld színű tekercsekből szabhatod ki egy egyszerű olló segítségével a szükséges takarófelületeket, hanem szürke és barna hálókat is vásárolhatsz többféle szélességben.

A rögzítést a különféle kiegészítő termékek sora segíti. Igazán kényelmes és gyorsan halad a munka a gyorskötözőkkel, de a plasztik bevonatú kötöződrótokkal vagy a speciális csipeszekkel is. A lényeg a hatékony védelem, ami az árnyékolóhálókkal garantált. (X)