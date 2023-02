A munkacsoport létrehozásáról Nicolae Ciucă miniszterelnök számolt be a kormányülésen. A munkacsoportba a fejlesztési, a belügyi, az oktatási, az egészségügyi, az energetikai, a környezetvédelmi, a szállításügyi, a művelődési, a kutatási minisztérium delegál képviselőket, de a megyei tanácsok, a városok, a municípiumok, illetve a községek országos szövetsége, valamint az építésfelügyeleti hatóság és a fővárosi műépítészeti egyetem is képviseltetni fogja magát a testületben. Ciucă hangsúlyozta, hogy kiemelten fogják kezelni az oktatási intézmények helyzetét, mivel több épületet is omlásveszélyesnek minősítettek. Ezeknek az épületeknek a megerősítésére már több projekt is elkezdődött, a munkacsoport dolga lesz, hogy elemezze, mi módon kezdődhetne el azonnal az 1-es fokozatú omlásveszélynek kitett iskolaépületek korszerűsítése. A kormányfő ugyanakkor a jóváhagyási eljárás felgyorsítását kérte a fejlesztési minisztériumtól. Ciucă hozzátette: kérte annak ellenőrzését, hogy a földrengés sújtotta törökországi területeken építési munkálatokat végző vállalatok Romániában is dolgoztak-e. Leszögezte, hogy felül kell vizsgálni és szükség esetén újra kell gondolni az építészeti szabványokat.

Szintén a kormányülésen Raed Arafat belügyi államtitkár bejelentette, hogy harminc televíziócsatornán újraindul a Nem remegek a földrengéskor című felkészítő és tájékoztató kampány. A katasztrófavédelmi főosztály (DSU) vezetője felidézte, hogy az elmúlt években több kampányt is indítottak a lakosság tájékoztatására, a legismertebb a földrengéskor követendő lépéseket bemutató Nem remegek a földrengéskor (Nu tremur la cutremur). A kampány ezúttal hosszabb ideig fog tartani, mint első alkalommal. Arafat arról is beszámolt, hogy frissítették a DSU okostelefonos alkalmazását, amelyet egyre többen töltenek le. Ez is arról nyújt útmutatást, hogyan kell felkészülni és mit kell tenni földrengéskor.Szintén tegnap az országos földfizikai intézet igazgatója Constantin Ionescu arról számolt be, hogy több mint 160 utórengése volt a két nagyobb földmozgásnak, tegnap reggel óta viszont ezek nem haladták meg a 3,5-ös erősséget. Mircea Radulian, az intézet tudományos igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Târgu Jiutól keletre eső területet már korábban is szeizmikusan aktív térségként ismerték a szakemberek, arról viszont mindeddig nem volt tudomásuk, hogy a szeizmikus mozgás ilyen méreteket ölthet.