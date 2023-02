A Bákó Megyei Törvényszék keddi döntésével – melyben jogerősen törli a moldvai, Bákó megyei Dormánfalva város tulajdonjogát a telekkönyvből – papíron visszaáll a rend az úzvölgyi katonatemetőben – értékelte a jogerős ítéletet Birtalan Sándor csíkszentmártoni polgármester. A hadi temetőt gondozó Hargita megyei község elöljárója ennek ellenére attól tart, hogy a sírkert eredeti állapotába való visszaállítása nem lesz egy sétagalopp, utalva ezzel a román nacionalista szervezeteknek a korábbi jogerős ítéletet elutasító nyilatkozataira. „Az úzvölgyi helyzetet békésen, a törvény jegyében kell megoldani, el kell kerülni a cirkuszt” – hangsúlyozta, és megköszönte a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak a peres ügyekben nyújtott segítséget. Benkő Erika, a szolgálat vezetője, amint lapunknak is korábban, a Maszol portálnak is úgy nyilatkozott: az újabb döntés valamelyest megkönnyíti a törvénytelenül elhelyezett betonkeresztek eltávolítását, de arra számítanak, hogy ez nem lesz egyszerű folyamat.

A katonatemető kapcsán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is megszólalt. A Krónikának elmondta: megelégedéssel nyugtázza, hogy az igazságszolgáltatás kimondta, nem jogszerűen állították fel a betonkereszteket, de azzal is tisztában van, hogy az ítélettől a végrehajtásáig hosszú az út. A politikus emlékeztetett: az RMDSZ 2019-ben olyan megoldásokat javasolt a katonatemetővel kapcsolatban, amelyek most is érvényesek lehetnek. Ezekről akkor el is kezdődött az egyeztetés a román és a magyar védelmi minisztérium között – mondta –, amely időközben leállt, de folytatni lehetne. Hozzátette: akkor az volt a javaslat, hogy számukra külön parcellát lehet nyitni, anélkül, hogy a sírkertet bármilyen formában megbolygatnák. A katonatemetőkben Európa-szerte így oldották meg a kegyeletadást.

Az úzvölgyi katonatemetőben felállított betonkereszteknél eddig több megemlékezést szervező román nacionalista szervezetek elutasítják a keresztek eltávolításáról szóló bírósági döntést. Mihai Târnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet elnöke saját közösségi oldalán közzétett 38 perces videóban hívta Úzvölgyébe társait, hogy megakadályozzák a betonkeresztek lebontását. „Ott leszek, nem fogom hagyni” – jelentette ki Târnoveanu, aki szerint a keresztek eltávolításával a román katonák „lelkét másodszor is megölnék”. George Simion, a Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) társelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a pénteki bírósági döntés a román hősök iránti tiszteletlenség jele.