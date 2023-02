Bölcsesség és diplomácia kell az úzvölgyi rendezéshez

Előző írásunk

Tetemes bírságot szabott ki megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség annak a csíkszentmártoni székhelyű vállalatnak, mely az Eredeti Székely Medve Trutyi néven forgalmazott, szuvenírnek szánt terméket gyártja. A Tiltott Csíki Sört is előállító cégcsoport érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásnak 40 ezer lejes pénzbüntetést kell kifizetnie, illetve fennáll a veszélye, hogy a termék forgalmazását is betiltja a felügyelőség, mely le is foglalt bizonyos mennyiséget a vitatott termékből. A hatóság szerint a magyar nyelvű termékleírás megtévesztő, mivel az élelmiszerek esetében alkalmazott fogalmakat használ, miközben azt is jelzi, hogy a termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.