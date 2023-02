Temesvár, a kulturális főváros

A bánsági város a román, magyar és német színházi társulatnak is otthont adó kultúrpalotában tartott nyitógálán lett hivatalosan is Európa Kulturális Fővárosa, a nyitóünnepség a Dóm téren folytatódott több ezer ember részvételével. Dominic Fritz, Temesvár polgármestere a város etnikai és kulturális sokszínűségét hangsúlyozta. Ezt bizonyítandó a román, magyar és német nyelvet váltogatva mondta el beszédét, melyet végül angolul zárt. Temesvár szellemiségét a kultúrpalota bizonyítja a legjobban – mondta –, mely három színházi társulat székhelye, de 1938-ban halálos áldozatokkal járó antiszemita támadás helyszíne is volt. 1989-ben azonban az erkélyéről kiáltották ki: Temesvár szabad város! – emlékeztetett. „Büszkék vagyunk Temesvár minden közösségére: a magyarra, németre, zsidóra, szerbre, bolgárra, romára és sok másikra, akik évszázadok óta itt élnek egy folyamatos, építő párbeszédben” – mondta magyar nyelven a polgármester. Németül azt üzente, hogy az önmagát kereső Európában Temesvár saját példájával üzen: a sokszínűség erőforrás, a kultúra jólétet teremt. Rámutatott: az EKF cím nem a tökéletességet díjazza, hanem a városok ambícióit, hogy nem akarnak egy helyben állni.

Klaus Iohannis államfő az alkalomra küldött üzenetében úgy fogalmazott, ez a pillanat az egyik legjelentősebb a város XXI. századi történetében. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt nemcsak gyümölcsözteti a város és a térség kulturális erőforrásait, hanem új célt is kitűz: Európa meghatározó kulturális pólusává válni – mutatott rá. A Sergiu Nistor államelnöki tanácsos által felolvasott üzenetben emlékeztetett: a cím elnyerése nem volt könnyű, 14 romániai város versenyzett érte.

Nicolae Ciucă miniszterelnök úgy fogalmazott, Európa kulturális fővárosaként Temesvár új hídszerepet tölt be, ezúttal más európai kulturális közösségekkel köti össze Romániát. Ezért az 1989-es forradalom első napjain elhangzott szlogen – Ma Temesváron, holnap az egész országban! – ma úgy hangzana: Ma Temesváron, holnap egész Európában! A temesvári példa fontos, mivel az ukrajnai háború kontextusában a népek közötti egység, szolidaritás és együttműködés még inkább felértékelődött – mondta a kormányfő.

Lucian Romaşcanu művelődési miniszter elmondta: örül, hogy a kultúrát, kreativitást és párbeszédet ünnepelheti, és azt kívánta, hogy a város hosszú távon élvezhesse ennek hozadékát. Emlékeztetett: a járvány is rávilágított a kultúra fontosságára, a művészeti oktatás és munkahelyek terén is jobb körülmények kellenek, és ehhez európai összefogásra van szükség.