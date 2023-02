A nemzeti helyreállítási terv (PNRR) keretében a Fejlesztési, Közmunkálatügyi és Közigazgatási Minisztériummal aláírt három finanszírozási szerződés szerint Kovászna városa az Avram Iancu-iskola régi épületének energetikai felújítására 1 639 306,36 lejt nyert a szaktárca által kiírt pályázaton; ugyaninnen a városháza (a meglévő és a nemrég visszavásárolt részek) teljes körű energetikai felújítására, energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre, felújításokra 2 690 936,85 lejt nyert Kovászna önkormányzata. Szintén a hatékony energiafelhasználást célozza a Kőrösi Csoma Sándor Líceum épületegyüttesén tervezett beruházás, erre 9 949 014,96 lejt hagyott jóvá a Cseke Attila által vezetett szaktárca. Mint az önkormányzatnál mondják, soha nem látott ütemben „ömlik a pénz” a városba, ami a fürdőváros lakóinak előnyére válik.

A szerződések aláírását bejelentő Gyerő József polgármester a további teendőkről is tájékoztatott: egy sor törvényes előírásnak eleget kell tenni addig, amíg a tulajdonképpeni munkálatokat elkezdhetik: urbanisztikai, tervezési munkák ezek, kivitelezési (elő)tanulmányokat is el kell készíteniük. A legelőnyösebb helyzetben a Kőrösi Csoma Sándor Líceumot illető beruházás van, itt csak a munkálatok kivitelezéséhez szükséges műszaki terveket kell elkészíteni. A polgármester elmondta: egy elég összetett projekt megvalósításáról van szó, hiszen az épületek hőszigetelése mellett a projektben szerepel napelemes villanytermelő pannók telepítése, hat elektromosautó-töltő pont kialakítása és egyéb „smart” (okos) berendezések beiktatása is. A polgármester szerint az elektromosautó-töltők a közintézmények „holdudvarában” lesznek elhelyezve, de egyelőre nem tisztázott, hogy ki fogja állni a töltés költségeit. Megkérdeztük az érintett tanügyi intézmények vezetőit, hogy a miként befolyásolják a munkálatok az oktatási folyamatot. Becsek Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum igazgatója és Adriana Bota, az Avram Iancu-iskola igazgatója is azt nyilatkozta, hogy „vannak megoldások”. A tetőszerkezetek kicserélését es a napelemek felszerelését a nyári vakációra ütemezik, az épületek hőszigetelését pedig lehet végezni a tanév idején is.