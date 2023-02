Közös ima Magyarhermányban

Az imahét az átlagos vasárnapi istentiszteletnél jobban vonzza a magyarhermányiakat. Érthető, hogy így van, mert a készülődés is nagyobb, minden egyes este valami különlegességgel lepik meg a vendégként hívott tiszteleteseket: énekkel, verses összeállítással készült a vallásórások kis- és nagycsoportja, az ifisek, és szerepelt a férfikórus is. „A falu nagyon igényli az imahetet, hagyománya is van annak, hogy ilyenkor mindenki templomba jön, mint ahogy annak is, hogy vasárnap vendéglelkész osztja az úrvacsorát. Idén sem volt másképp: már hetekkel ezelőtt kérdezgették, mikor lesz és kiket hívunk meg” – mondotta Moisza Arnold.

Az ökumenizmus jegyében idén unitárius és baptista lelkészt hívtak meg szolgálni, tavaly volt evangélikus is, s szeretettel várnák, hogy a közeljövőben katolikus pap is vállaljon szerepet az imahéten. Hétfőn Györfi Tóbiás baróti baptista lelkész hirdetett igét a magyarhermányiaknak, kedden Berszán István középajtai lelkipásztor, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese, szerdán Ferenczi Zoltán maksai református lelkipásztor, csütörtökön Andorkó Ferenc nyugalmazott vargyasi unitárius lelkipásztor, pénteken László-Benczédi Zsófia baróti unitárius lelkipásztor, szombaton Bíró Beatrix marosvásárhelyi ötödéves teológiai hallgató, vasárnap pedig Antal Tünde brassói református hitoktató-lelkipásztor osztott úrvacsorát.

„Meggyőződésem, hogy a különböző felekezethez tartozó embereket sokkal több minden összeköti, mint elválasztja, hiszen ugyanazt az egy Istent imádjuk. Olyan, mint egy hegy, melynek csúcsán ott van Isten: mindannyian feléje igyekszünk, még akkor is, ha más-más ösvényt választottunk ahhoz, hogy hozzá eljussunk” – mondotta a fiatal református tiszteletes.