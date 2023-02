Tolvajokat fogtak

Két lopási ügyet is felgöngyölítettek a háromszéki rendőrök a héten. Az első hétfőről keddre virradó éjszaka történt, míg a második még tavaly, a tettest most sikerült azonosítani.

A hatóság közlése szerint hétfő éjszaka az egyik sepsiszentgyörgyi buszállomáson az elkövető – kihasználva, hogy az utasszállító járművek nem rendelkeztek riasztóval – hét autóba tört be, és azokból pénzt, üzemanyag-utalványokat, ruházatot, valamint egy elemlámpát vitt magával. A nyomozás során kiderült, hogy egy 30 éves férfi lehet az elkövető, akit őrizetbe is vettek. Az ügyben minősített lopás gyanújával büntetőeljárás indult. Kézdivásárhelyen szintén a héten sikerült azonosítani egy 17 éves fiatalt, akit a rendőrök azzal gyanúsítanak, hogy tavaly októberben feltört egy utcai tejautomatát és elvitte a benne található pénzt. Ebben az esetben is minősített lopás gyanújával indítottak eljárást.

A sepsiszentgyörgyi eset kapcsán a rendőrség több tanácsot is megfogalmazott, melyekkel elkerülhetőek a hasonló helyzetek. Egyebek mellett azt ajánlják a járműtulajdonosoknak: mindig bizonyosodjanak meg, hogy az autó zárva van (az ajtók és az ablakok egyaránt), ha rövid időre is távoznak a járműtől, mindenképp zárják be a kocsit (még a töltőállomásoknál is). Emellett azt javasolják, hogy akkor is érdemes lezárni a járművet, ha az egy udvaron, parkolóban, garázsban áll. Fontos, hogy az autóban ne maradjanak értékek (pénztárca, elektronikai eszközök, ékszerek), illetve javallott, hogy bevásárlásokkor a megvett termékeket lehetőleg a csomagtartóban helyezzék el, semmiképp ne olyan helyen, amely kívülről látható, például az üléseken, műszerfalon. Azt is ajánlják, hogy a járműveket lehetőleg az erre a célra kijelölt, jól megvilágított, esetleg kamerával felügyelt helyen parkolják le. (ndi)