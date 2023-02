A sikeres házasság titkai

Istenbe és egymásba kapaszkodva

A Kézdivásárhelyen élő Kertész Tibor és Mária a Szent József katolikus egyházközség közösségi termében tartották előadásukat. Mint elmondták, 23 éve házasok, és Isten négy gyermekkel ajándékozta meg őket, akik közül a legidősebb, Tamás elhunyt tízéves korában, az ötödik szívműtétje után. A házasság szó nyelvtanilag főnév, de valójában cselekvést és történést jelentő ige, akárcsak a kapaszkodás – vallották Bíró László püspököt idézve. A Házasság hete idei mottóját – Szeretetbe kapaszkodva – elemezve arról beszéltek, hogy a mélységek fölött mindig nagyon megrémül az ember, „és ilyenkor nagy lehetőség Krisztus, aki felajánlotta, hogy belé kapaszkodhatunk”. Mint mesélték, már az esküvői meghívójukra azt írták, hogy Ketten hármasban, mert a Jóistent semmiképpen nem szerették volna kizárni az életükből, sőt, inkább arra törekednek, hogy Ő legyen a házasságuk középpontja, alapja. „Mert csakis akkor lehet igazi öröm, békesség, egység, szilárdság egy házasságban, ha ott él velünk Krisztus” – vallották. Kertész Tibor egy pók története nyomán hangsúlyozta, hogy mindig „lezuhanunk a mélybe, ha elvágjuk azt a szálat, amelyen fentről leereszkedtünk, amely a Jóisten felé vezet”.

Megható és megrázó volt Tamás fiuk élettörténete, melynek elmesélése által mindnyájunknak üzenték: Istenbe és egymásba kapaszkodva a legnehezebb helyzeteken is felülkerekedhetnek a házastársak.

Előadásuk végén kis lapokat adtak át a pároknak, hogy az azokra kinyomtatott kérdések által lehetőséget kínáljanak megbeszélni fontos dolgaikat, mélyíteni a kapcsolatukat. A beszélgetések után közös éneklés és ima következett, majd Kertész Mária szavait ismételve megáldották egymást a párok.

Kertész Tibor és Mária előadása

A változtatás lehetősége

Az idei Házasság hetén sem maradhatott el a résztvevők találkozása Papp Adolf és Balázs Réka családterapeutákkal, akik ezúttal nem előadókként, hanem „Páratlan párként” voltak meghívva, hogy sikeres házasságuk titkairól meséljenek dr. Pál Tünde pasztorálpszichológus és Kovács István unitárius püspök kérdéseire válaszolva.

Saját házasságuk pozitív és negatív élményeiről, valamint a hozzájuk forduló pároknál tapasztalt általános nehézségekről és sikerekről is meséltek, hangsúlyozva, hogy a változtatás lehetősége mindenki számára adott. Mint kiderült, a szakembereknek sem könnyű, ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek a házasságukban, mint közülünk bárki, nehéz belülről rálátni a hibákra, annál is inkább, hogy „a tudatosság az agy felső rétegeiben van, az érzéseink annál sokkal mélyebben”. És amikor elkeseredik vagy dühös az ember, általában nem a tudatos, hanem a gyermeki „énjéből” reagál.

A világ, amelyben élünk, azt sugallja, hogy ami nem működik, azt le kell cserélni, így az ember általában kevés energiát fordít arra, hogy helyrehozza a házasságát, nem erősségünk a kitartás, a türelem. Azt is megtanuljuk a médiából, hogy csupa jó jár nekünk, de arról keveset beszélnek, hogy mindez nem adatik ingyen, meg kell dolgozni érte. Nagyon fontos segítséget kérni – mondták a szakemberek –, elsősorban azért, mert ilyenkor aktiváljuk a saját erőforrásainkat is, ami nélkül nincs változás. Arról is hosszan meséltek, hogy milyen fontos szerepe van a szeretet mellett az elismerésnek, hitnek, elköteleződésnek a házasság megtartásában, hogy a legnagyobb kincs, amit a gyermekeinknek átadhatunk, az egy jó párkapcsolati minta.

Végezetül biztos tippeket próbáltak adni a szakemberek a házasság megmentésére. Balázs Réka a megbecsülés és a tisztelet fontosságáról beszélt, arról, hogy nem mindegy, mit hogyan mondunk el a társunknak. Hozzátette: az is fontos, hogy hagyjuk álmodni őt, teremtsünk neki ehhez megfelelő körülményeket. Papp Adolf elsőként a megbocsátás, aztán a társ meghallgatásának fontosságát emelte ki, hangsúlyozva: figyeljünk társunk szeretetnyelvére, és a vitáknál próbáljuk meg ne a személyét minősíteni, hanem a cselekvéseit.

Papp Adolf és Balázs Réka családterapeuták

Házaspárok megáldása

Szombaton este gyertyafényes vacsorán vehettek részt a párok a Park vendéglőben, ahol Biró Attila árkosi unitárius lelkész és felesége irányításával különböző páros és csoportos játékok zajlottak, a résztvevőknek táncolniuk is kellett, és élő zene biztosította a jó hangulatot.

Vasárnap az unitárius egyházközségben Bartha-Pál Aba sepsiszentkirályi lelkész tartotta az istentiszteletet, utána pedig Péterfi Ágnes mondott áldást a párokra. A Krisztus Király és Szent József katolikus egyházközségekben is mise és a párok megáldása zárta a Házasság hetét, mely rendezvény immár három éve a helyi tanács támogatásával valósul meg.