Vidám versek birodalmában

Igazi víg hangulat költözött csütörtökön a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házba, itt tartották az elemisták versenyét. Az évente rendezett vetélkedő szervezője a céhes városbeli Petőfi Sándor Általános Iskola, a házigazda Füleki Katalin tanítónő volt, aki örömmel számolt be lapunknak arról, hogy ötven kisdiák mondta többnyire kortárs költők verseit kísérő tanítóik, szülők, nagyszülők jelenlétében. A hét továbbjutó: Rancz-Szabó Nóra első osztályos, Kovács Ágota második osztályos tanuló (mindketten a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola diákjai), Molnár Ilka Abigél (II. oszt.) és Demes Judit (IV. oszt.) a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumból, Gazdag Zselyke és Mihály Anita Andrea negyedikesek a baróti Gaál Mózes Általános Iskolából, valamint Pap Anna (IV. oszt.) a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskolából.

Annyi kegyetlenség, szomorúság vesz körül bennünket, gondoljunk csak az orosz–ukrán háborúra, a törökországi földrengésre, ezért is jó, ha valami kiemel a hétköznapok világából egy másik dimenzióba – állítja Kedves Laura magyar szakos tanár, a gimnáziumi korosztály versenyének házigazdája a verseny másik helyszínén, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban.

A megnyitó előtt kérdeztük Kőmíves Noémi magyar szakos tanfelügyelőt, szerinte miért népszerű ez a vetélkedő a diákok körében, hisz a versmondó versenyek közül ebben a tematikájában egyedülálló műfajban mindig a szokásosnál több a jelentkező – idén ötven elemista és hetvenhét gimnazista vett részt. A szakfelügyelő azt mondta, a magyarirodalom-tankönyvekből érdemtelenül kimaradt verseket, humoreszkeket kedvelik a gyermekek, könnyen megtanulják és élvezik mondani, mert a jókedv is az életünk része, nem csak a komolyság, majd a megnyitón azt kívánta a diákoknak, ne fejből, hanem szívből mondják el a verseket, prózai szövegeket.

Az V–VIII. osztályos korosztályból szintén heten jutottak tovább az országos versenyre: az ötödik osztályban Tóth Dorka (sepsiszentgyörgyi Református Kollégium) és Asztalos Dorka (baróti Gaál Mózes Általános Iskola), a hatodik osztályban Juhos Kata (sepsiszentgyörgyi Református Kollégium), Bereczki Gergő (kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola) és Szabó Renáta (kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum), hetedikben Virág Nimród (Székely Mikó Kollégium), nyolcadik osztályban Nagy Márk (sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola).

A Vidám Versek Versmondó Versenyét huszonegy évvel ezelőtt Szatmárnémetiben kezdeményezte a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum pedagógusközössége arra hivatkozva, hogy „a nevetés, az igényes szórakozás egyre kisebb teret kap hétköznapjainkban, mind komorabbá, anyagiasabbá váló világunkban, s az is elszomorító, hogy a jókedv, a derű mintha a legáltalánosabb értelemben vett irodalomnak is mostohagyermeke lenne”. A kezdetben az iskolanapok részeként tartott vetélkedő idővel országossá nőtte ki magát, mára szinte minden olyan megye bekapcsolódott, ahol működik magyar nyelvű oktatás. Idén is a szatmárnémeti iskola az országos döntő házigazdája március 24–26. között.