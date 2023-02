Sízni csak a kispályán lehet, de ott reggeltől estig

Nagyon kurtára sikeredett a kései tél is, Sugásfürdőn a nagyobbik pálya mindössze nyolc napig működött (akkor is félig műhóval), a tegnap kezdődött sívakációban pedig az alig 250 méteres kicsi pályával kell beérniük az iskolásoknak. A sepsiszentgyörgyi főtéri korcsolyapálya sem bírja a meleg időjárást, ma már valószínűleg bezárják.

A karácsonyi vakációban egyáltalán nem volt hó, január végére azonban hullott valamennyi, és elég hideg is lett ahhoz, hogy hóágyúzni lehessen, így a kisebbik sugásfürdői pályát január 29-én megnyitotta a sepsiszentgyörgyi sportlétesítményeket működtető Sepsi ReKreatív Rt., a nagyobbik lejtőre azonban még szinte két hetet kellett várni. De nyolc nap után már be is zárt, mert kicsit jobban éri a nap, és itt-ott kezdett földfoltos lenni, ráadásul pedig a felvonó is elromlott – így hát február 19-étől ismét csak a kicsi pályán lehet sízni, hódeszkázni, ezen a héten azonban reggel kilenctől este kilencig, mert vakáció van.

A várható forgalomra való tekintettel a nagy pálya alsó felét is megpróbálják megnyitni – közölte a Sepsi ReKreatív igazgatója, Bodor Loránd; a felső felét nem lehet, mert túlságosan kevés a hó rajta. A kicsi pálya azonban véleménye szerint ki fog tartani egész héten, azaz március 5-ig.

Ami nem fog kitartani, az a főtéri korcsolyapálya: ezt mától kezdve valószínűleg végleg bezárják, mert egész hétre meleg időjárást jósolnak, és már napok óta nagyon olvad a jég. Az Arénánál pedig hét közben nincs közkorcsolyázás, csak péntek-szombat-vasárnap este, 19 és 21 óra között, illetve szombaton és vasárnap délelőtt, 11–13 óra között.



Türelmet kérnek a közönségtől

A sízők, hódeszkázók nem csupán a rövid tél miatt elégedetlenkednek, a síliftek új beléptető kapui sem működnek kifogástalanul: előfordult, hogy várni kellett, amíg a pár perccel korábban megvásárolt bérletet felismerte a gép, illetve az is, hogy az internetkapcsolat megszakadása miatt állt le a beolvasó, a vendégek pedig várakozásra kényszerültek.

Az üzemzavarokra a Sepsi ReKreatív közösségi oldalán pár napja megjelent közlemény szolgál magyarázattal: új beléptető rendszert szereltek fel, amely lehetővé teszi az átjárást a cég által működtetett sportlétesítmények (a sípályák és a Sugás spa, az uszoda és a strand) között, így a síbérleten a rövid szezon miatt esetleg megmaradó pontokat le lehet majd fürdeni. A rendszert élesben tesztelik, a felmerülő problémákat igyekeznek nyomban megoldani, mert hosszú távon hatékony és a vendégek elvárásainak is megfelelő, minőségi szolgáltatást kívánnak nyújtani; a beállítások és finomhangolások idejére a közönség türelmét kérik.