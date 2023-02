Kis síbajnokok Hargitafürdőn

A térség egyik legrangosabb síversenye, műlesiklók és sífutók mérhetik össze tudásukat, s ha valaki érdeklődik e sportágak iránt, szurkolni kíván – síversenyen is lehet, sőt, érdemes is! –, hát ilyenkor Hargitafürdőn a helye. Ezúttal lesiklásban 13 korcsoportban mintegy 180, a sífutó verseny kilenc korcsoportjába pedig 150 versenyző nevezett be, köztük sepsiszentgyörgyiek is, a Sport-All Sport Club és a Székelyek a magasban Egyesület képviselői, néhány tehetséges és igyekvő aprócska gyermek dobogóra is állhatott.

Jó környezet jó emberekkel – aki sízni szeret, bizony, rossz ember nem lehet –, kívánható-e több egy februári, hargitafürdői szombatra? Efféle megmérettetés térségünkben nem is nagyon látható, mi több, a Konzul Kupa közösségi szempontból is jelentős, hagyományosan azzal ér véget, hogy a sízők szépen összekapaszkodva, a Kárpát-medence magyar sporthimnuszaként is ismert Nélküled című dal akkordjaira siklanak le a Miklós-pályán. Jó ott lenni, aki egyszer megtapasztalta ezt az élményt, bizonyosan visszakívánkozik.

Noha több politikus, közéleti személyiség is felkarolja a rendezvényt, a sportolók és a szervezők szavait idézzük. Novák Károly Eduárd sportminisztert is sportolóként említjük: úgy fogalmazott, mínusz 20 fokban is szeretjük a sportot, majd emlékeztetett, hogy Tófalvi Éva sílövő Hargitafürdőről indult, így példakép az itteni gyerekek számára, hogy ők is lehetnek bajnokok. A résztvevőket a magyarországi Gyurta Dániel úszó olimpiai bajnok is üdvözölte, örömének adva hangot, hogy sok gyermeket, fiatalt lát, akik éltetik a sportmozgalmat. Tóth László csíkszeredai főkonzul a rendezvény szervezőjeként kijelentette, a sport nemcsak megerősíti az ember karakterét, építi a lelkét, de a közösen megélt sport a közösséget is építi. „Ez a közösség, bár sokan vitatják létét és tagadják megnevezését, él, erős és határozott karakterrel és identitással rendelkezik” – fogalmazott. A főkonzul azt is elmondta, a hargitafürdői verseny célja megmutatni, milyen nagy beágyazottsága van a téli sportoknak Székelyföldön, valamint lehetőséget biztosítani a székelyföldi síklubokba járó gyerekeknek a versenyzésre. Hargitafürdő kiváló helyszín erre, biatlonpálya és több lesiklópálya is adott, és értékelése szerint nagyon sikeres volt az idei rendezvény, a több száz résztvevő szép időben, nagyon jó minőségű pályán versenyezhetett.

Miért lényeges mindez? Noha Háromszéken és a Székelyföldön számosan síznek, az ismert, nemzetközi szinten is nagyon komoly eredményt elérő bajnokok, olimpikonok – Miklós Edit, Tófalvi Éva, Bónis Attila és Bónis Annamária is jelen volt most Hargitafürdőn – teljesítményéhez nagyon nehéz közelíteni. Egyrészt, mert rangos versenyeken szinte lehetetlen egyenlő félként küzdeni azokkal, akik hónapokig az Alpokban edzhetnek, másrészt, a székelyföldi sportolók esélyét korlátozzák a viszonylag alacsony hegyek és enyhe telek is. Aki nem akar lemaradni, annak máshol kell sokat edzenie, ez pedig nagyon költséges, támogatók nélkül lehetetlen. Egy háromszéki síző még egy olyan hazai sportolóval is nehezebben tudja felvenni a versenyt, aki magasabb hegyek, hóbiztos sípályák környékén él, a versenyzők közti különbség már gyermekeknél is jól érzékelhető. Aki az itteni viszonyok közepette képes kiemelkedni – és szerencsére léteznek jó példák –, nem csupán tehetségének, munkájának és kitartásának köszönheti, hanem önzetlen támogatóinak is.

Ezért is fontos a Hargitafürdőn tartott jubileumi Konzul Kupa. Felhívja ugyanis arra a figyelmet, hogy a tehetséges sízőket, a versenyezni kívánó gyermekeket, fiatalokat érdemes kiragadni, felkarolni. Nemcsak azért, mert közkedvelt, akár időskorig is művelhető, kifejezetten egészséges téli sport a szenvedélyük, hanem azért is, mert e fiatal sízők közösségünk képviselői lehetnek. Több odafigyelést és támogatást érdemelnek tehát, hiszen e remek sport drága mulatság, még a kedvtelésből sízők számára is. És mivel a Hargita Székelyföld egyik szimbóluma, a Hargita sípályáin lesikló, versenyszellemben cseperedő gyermekek bizony tovább erősítik e jelképet. Érdemes hát bizalommal tekinteni rájuk, mert ők is Székelyföld lehetséges képviselői, és többet érdemelnek edzőjük, családjuk, közvetlen környezetük támogatásánál.

Borítókép: Kis sífutók a Hargitafürdőn megtartott X. Konzul Kupán. Fotó: MTI / Veres Nándor