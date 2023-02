Következő írásunk

A farsang mozgó ünnepeink közé tartozik, Szigyártó András kálnoki református megyebíró pedig ragaszkodik ahhoz, hogy évről-évre megőrizze a sepsikőröspataki és kálnoki hagyományokat, nehogy kivesszen szokásaink közül ez a faláska vígadalom. Mert ha „az kimarad, soha, míg a világ, senki nem hozza vissza, és azt se felejtsük el, hogy a farsangi muzsika – legyen az vidámabb vagy szomorúbb – élteti faluhelyen a fúvósokat is. Vigadjunk egy kicsit mi is, mai emberek, ahogyan azt nagyapáink-dédnagyapáink is tették évszázadokon keresztül” – írja levelében.