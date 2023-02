Öt nap alatt harmadik meccsét is lejátszotta a Sepsi-SIC együttese, amely tegnap délután a férfi asztalitenisz Szuperliga nyolcadik fordulójában 3–0-ra veszítette el a vendég Bukaresti Steauával szembeni mérkőzését. A sepsiszentgyörgyi Top Spin Asztalitenisz-teremben lezajlott találkozó csak két mérkőzésig tartott, ugyanis a házigazdák harmadik pingpongozója, Dragoș Bujor betegség miatt nem tudta vállalni a játékot.

A házigazda Sepsi-SIC csapata a Beszterce elleni hétvégi győzelme, illetve a Székelyudvarhelytől kedden elszenvedett vereség után, szerdán a címvédő Bukaresti Steaua alakulatával nézett farkasszemet a férfi asztalitenisz Szuperliga nyolcadik fordulójában. A visszavágók első meccsére készülő fővárosi gárda hibátlan mérleggel és favoritként érkezett Háromszékre, s már a sepsiszentgyörgyi párharc első összecsapásában megmutatkozott a két együttes közti tudáskülönbség.

A megyeszékhelyi zöld-fehérektől elsőként Kanabé Szilárd állt asztalhoz, ellenfele Darius Movileanu volt. Sportolónk tudása legjavát adta a mérkőzésen, ám a győzelemhez ez sem volt elég, hiszen az első szettet 11–8-ra, a másodikat 11–4-re, míg a harmadikat 11–7-re veszítette el. A következő párban Demeter Lehel és a román felnőtt válogatott alapemberének számító Eduard Ionescu mérkőzött meg egymással. Küzdelmük a vártnál szorosabbra sikeredett, hiszen az ötödik játszmára is szükség volt a nyertes elöntéséhez. Demeter az első szettben 8–8-ig tartotta a lépést a fővárosi riválisával, ám végül 11–8-ra veszített. A második játszma végig kiélezett csatát hozott, de sportolónk végül 13–11-re győzött, majd a harmadikat is behúzta 11–8-ra. A folytatásban ritmust váltott Ionescu, aki 11–5-re nyerte meg a negyedik és 11–6-ra az utolsó szettet, ezzel a Steaua összesítésben 2–0-ra vezetett. Mivel csapatunk harmadik asztaliteniszezője, Dragos Bujor betegség miatt nem tudta vállalni a küzdelmet, így Andrei Istrate játék nélkül gyűjtötte be a győzelmet és csapata egy könnyed 3–0-s sikerrel távozott Szentgyörgyről.

A Sepsi-SIC-re további két mérkőzés vár a Szuperliga aktuális idényének visszavágójában: csapatunktól származó információk szerint március 20-án a Focșani alakulatát fogadnák Teodor Simon tanítványai, akik 22-én a Mioveni vendégeként állnak asztalhoz.

Férfi asztalitenisz, Szuperliga, 8. forduló: Sepsi-SIC–Bukaresti Steaua 0–3. (az eredmény alakulása: 0–1, 0–2, 0–3). Mérkőzésenként: Kanabé Szilárd–Darius Movileanu 0–3 (8–11, 4–11, 7–11), Demeter Lehel–Eduard Ionescu 2–3 (8–11, 13–11, 11–8, 5–11, 6–11), Dragoș Bujor–Andrei Istrate 0–3 – játék nélkül. A bajnokság pillanatnyi állása: 1. Székelyudvarhelyi ISK-SZAK (6/1) 13 pont, 2. Bukaresti Steaua (6/0) 12 pont, 3. Sepsi-SIC (4/4) 12 pont, 4. Mioveni (2/4) 8 pont, 5. Focșani (1/4) 6 pont, 6 Besztercei VSK (0/6) 6 pont.