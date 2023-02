Koalíciós feszültség a Bisztroje-csatorna miatt

A NATO keleti szárnyának országait tömörítő Bukaresti Kilencek (B9) lengyelországi csúcstalálkozóját követően Klaus Iohannis Románia varsói nagykövetségén tartott sajtóértekezletet. Ezen beszámolt arról, hogy a – Joe Biden amerikai elnök részvételével megtartott – tanácskozáson Románia további eltökélt támogatásáról biztosította Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Iohannis azonban ismét elhárította az ország konkrét (katonai) segítségnyújtásának mibenlétét firtató újságírói kérdést: szerinte most fontosabb cselekedni, a „háború után majd többet lehet beszélni”.

Azokra a kérdésekre, amelyek a Duna-deltán keresztül vezető, Ukrajna számára új fekete-tengeri kijáratot biztosító hajóútra vonatkoztak, Iohannis azt mondta: jogos a delta élővilágát féltő aggodalom, de ebben az esetben szerinte inkább feltűnésre vágyó politikusok hangulatkeltéséről van szó, akiket nem annyira a környezetvédelem, mint inkább a jövő évi romániai választások foglalkoztatnak. Leszögezte: Ukrajna eddig is rendszeresen végzett kotrási munkálatokat a Bisztroje-csatornán, és Kijev most is azt állítja, hogy csak karbantartásról, nem a hajóút mélyítéséről van szó. Ezt ellenőrizni fogják, de ilyen ügyekben előbb a szakértőknek kellene állást foglalniuk, nem a politikusoknak – tette hozzá az államfő a kormánykoalícióban részt vevő szociáldemokratáknak, a Bisztroje-botrányt kirobbantó Sorin Grindeanu szállításügyi miniszternek és a témában meglehetősen harcias kijelentéseket megfogalmazó Marcel Ciolacu házelnöknek üzenve.

Iohannis szerint ebben a kényes, háborús helyzetben főleg Moszkvában örülnének annak, ha feszültté válna az ukrán–román viszony és a román lakosság körében csökkenne Ukrajna támogatottsága. Arra a kérdésre, hogy vajon a májusban esedékes kormányfőcsere után (amikor a koalíciós megállapodás szerint Nicolae Ciucă liberális miniszterelnök átadja majd helyét Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnöknek) megváltozhat-e a román állam Ukrajnát támogató politikája, Iohannis leszögezte: ameddig ő az ország elnöke, addig ez nem fordulhat elő.

Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök az államfő kijelentéseire reagálva kijelentette: a Duna-delta védelme nem lehet alku tárgya, a román és az ukrán hatóságok magyarázattal tartoznak a Bisztroje-csatorna ügyében. Hangsúlyozta azt is: fenntartja magának azt a jogot, hogy nyilatkozhasson a Bisztroje-csatornánál zajló ukrajnai munkálatokról, és ezt nem szavazatszerzési szándékkal teszi. Klaus Iohannisnak arra a kijelentésére, miszerint előbb meg kell várni az szakértők álláspontját ebben az ügyben, Ciolacu így reagált: „Teljesen egyetértek az elnök úrral, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindannyiunknak joga van véleményt nyilvánítani és riadót fújni, amikor egy ilyen ügy nyilvánosságra kerül. Az összes televízióban, a közösségi médiában is ez volt a téma, és az emberek elvárják tőlünk, politikusoktól, hogy állást foglaljunk”. A képviselőház elnöke hozzátette: jómaga semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott a Bisztroje-csatornán zajló munkálatokról, csupán a sajtóból értesült erről.