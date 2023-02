„És most, Uram, most itt fekszem kezedben, / Tépetten, árván, fájón, megepedten, / Alázatosan hajlott homlokommal, / Egyesegyedül teveled, Urammal.” (Sík Sándor)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, testvér, közeli és távoli rokon,

INCZE LAJOS

életének 89., házasságának 66. évében méltósággal

viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt.

Végső búcsút 2023. február 28-án 14 órakor veszünk a

római katolikus egyház

szertartása szerint a kurtapataki ravatalozóban, ahonnan utolsó útjára kísérjük az esztelneki zárdatemetőbe.

Emlékét kegyelettel

megőrizzük.

Az elhunyt végakarata szerint a koszorúra szánt összegeket az esztelneki ferences

kolostor javára ajánljuk fel.

Gyászoló szerettei

1117905

„Isten vigyázzon Rád

Lényed egészében

Csendes pihenés várjon Rád

Nyugodjál békében.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy a sepsiszentgyörgyi

születésű kovásznai

FEJÉR-DANCS ÁRPÁD

életének 61., házasságának 37. évében hosszú,

súlyos betegség után

hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2023. február 28-án, kedden 15 órakor

helyezzük örök nyugalomra a csomakőrösi temetőben.

Virrasztás hétfőn 17 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1117906



Részvét

Mély megrendüléssel értesültem, tisztelt mentorom, ROZSNYAI SÁNDOR

ügyvéd úr haláláról. Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló családnak.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szotyori Gabriella

4328322



Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, ifj. DACZÓ JENŐ

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Édesanyja és családja

4328321



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a drága jó édesanyára,

nagymamára, dédnagy­mamára, a szentkatolnai

FÜLÖP JOLÁNRA (VERES) halálának első évfordulóján. Nyugodj csendesen. Legyen békés álmod. Találj odafent örök boldogságot.

Szerettei

1919

Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz, / Hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentél. / Elhívtak tőlünk a távoli fények, / De mi még mindig visszavárunk téged. / Tudjuk, hogy nem jöhetsz, / így csak könnyezünk, / Fájó szívvel, gyertyalánggal rád emlékezünk. Ma három éve, hogy drága férjem,

id. ÁGOSTON FERENC áldott jó szíve utolsót dobbant. Emlékét szívünkbe zárva, szeretettel őrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

20692

Nem az a fajdalom, melytől könnyes lesz a szem, hanem amit szívünkben hordozunk csendesen. Fájó szívvel

emlékezünk a kilyéni

KONDOR GÁBORRA

halálának harmadik és

KONDOR IDÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

1117903

Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesapánkra, az uzoni CSORBA ISTVÁNRA

halálának 40. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Leányai

1117902

Áldott emlékét szívünkbe zárva, kegyelettel és szeretettel emlékezünk WAGNER ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4328291

Fájó szívvel emlékezünk

édesapánkra, az árkosi

GELEI SÁNDORRA

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei és családjuk

4328326

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

ifj. PERCZI MIHÁLYRA

halálának első évfordulóján.

Bánatos szülei

4328309

Csendes legyen álmod, / Találj odafönt örök boldogságot. / Kísérje utadat Isten és az ég, / A felhőkön túl találkozunk még. Könnyes szemmel emlékezünk az uzoni MOLNÁR GYULÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

4328296

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

BOGDÁN ANDRÁSRA,

aki 25 éve hagyott itt bennünket. Szeretete és emléke

szívünkben örökké élni fog.

Özvegye, leánya és családja

4328312

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis mindig várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. / Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, / Mert csak te tudod, mennyire szerettük. Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

ifj. PERCZI MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Jósága és szeretete kitörölhetetlenül él szívünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és fia

4328317

Az idő nem hoz gyógyulást, / Marad az emlék és a néma gyász. / Elmentél, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz és örökre ott maradsz. / Másképp lenne minden, ha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, velünk nevetnél. / Hiába keresünk, elmentél örökre, / Sírodon a sok virág a szeretet jele. Fájó szívvel emlékezünk 2020. február 27-re, mikor a szeretett feleség, anya, nagymama, dédnagymama, BOGDÁN ÁGNES (szül. SALAMON) örökre eltávozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető özvegye, gyermekei és azok családja

4328318

Szívünk mély fájdalmával

és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk

id. KÉSMÁRKY CSABÁRA

halálának 6. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4328325

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Te számunkra örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az egy éve elhunyt

WEINSTEIN IRMÁRA

(szül. VÉN). Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328324