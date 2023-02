Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház február 28-án, kedden 19 órától a TAM-teremben Privitor című előadását játssza. Rendező: Andrei Gavriliu.

Zene

ÜNNEPI HANGVERSENY. Közismert zeneművek különleges hangzásvilágú feldolgozásával várja a Classical Singers Symphonic együttes az érdeklődő közönséget március 15-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházba. A koncertre a március 15-i ünnepi rendezvénysorozat részeként kerül sor. A Classical Singers énekegyüttes tagjai: Sebestyén-Lázár Enikő (drámai szoprán), Babos Margit (lírai szoprán), Oláh-Badi Alpár (tenor), Barabás Lajos Zsolt (tenor), Kőmíves Bokor Zsuzsa (zongora), Opra Fruzsina Kitti (spinto szoprán, meghívott énekes). A zenekar tagjai: Lőfi Gellért, Piroska Zoltán, Ferencz Silvia, Molnár Anita, Barabás Bálint (hegedűk), Gábor Szabolcs, Kádár János Balázs (klarinétok), Máthé Izabella (fuvola), Dobra Beáta (oboa), Szász Helga Gabriella (fagott), Simon Gellért, Bardocz Mihai Pavel (nagybőgők), Bartha Botond (ütőhangszerek). Hangszerelés, karmester: Opra Balázs József. Az ünnepi hangversenyre jegyeket 30, illetve kedvezményesen 15 lejért a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni.

Felolvasómaraton és fotókör Kézdivásárhelyen

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban február 28-án, kedden 10 és 17 óra között olvasómaratonra kerül sor, csatlakozva ezzel a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében 15. alkalommal megrendezett nemzetközi felolvasómaratonhoz, amely idén Babits Mihály (1883–1941) műveire alapoz. A csoportok a 0787 796 475-ös telefonszámon vagy személyesen a könyvtárban jelentkezhetnek.

A könyvtár pincéjében március 2-án, csütörtökön 17 órától fotókörre várják mindazokat, akik szeretnék bővíteni fotózási ismereteiket. A fotókört Nagy Lajos nemzetközileg is elismert fotóművész vezeti, és folyamatosan lehet jelentkezni a könyvtárban. A foglalkozás ingyenes.

Erdővidéki civil szervezetek találkozója

Meghívják és elvárják minden, Erdővidék területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület és alapítvány képviselőjét a március 2-án, csütörtökön 15 órától a baróti Party Pub Étterem emeleti termében tartandó, kistérségi szintű civil találkozóra. Napirenden: pályázati ismertetők, szakmai előadás, együttműködési lehetőségek feltérképezése. Kérik, hogy a részvételi szándékot szerda délig jelezzék Demeter Zoltánnak (0746 089 140).

Wellenreitertől Lucretiáig

Az Ez sör! A sernevelőtől sörgyárig című vándorkiállítás hamarosan tovább utazik Sepsiszentgyörgyről. A tárlat záróeseményeként február 28-án, kedden 17 órától Váry-Sylvester Péter harmadéves történész hallgató tart vetített képes előadást Wellenreitertől Lucretiáig: Kóstoló a háromszéki sörfőzés történetéből címmel, amelyben a téma háromszéki vonatkozásait mutatja be a 19. századtól napjainkig.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem harmadéves hallgatója, aki államvizsgája témájául is a háromszéki sörfőzés történetét választotta, a békeidőbeli gazdag sörkultúra világháborúk közötti hanyatlásáról, majd a kommunizmus évei alatti teljes megszűnéséről, illetve a rendszerváltás utáni törekvésekről, valamint napjaink kézművessör-forradalmáról és annak jövőjéről is fog beszélni. Az ingyenes eseményre a Lábas Ház emeleti kiállítóterében kerül sor.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: kedden 16.15-től Dumbó (magyarul beszélő), 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18 órától A titokzatos nő (román feliratos), 20.30-tól A rendszer (román feliratos), 21 órától Eltűnt (román feliratos); szerdán 16.15-tól Dumbó (románul beszélő), 17.15-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő) és 18.15-től román feliratos, 17.30-tól Asterix és Obelix: A Középső Birodalom (román feliratos), 19.30-tól Avatar 2. – A víz útja (román feliratos), 20 órától Babylon (magyarul beszélő);

csütörtökön 16.15-től Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (románul beszélő), 17 órától Pinokkió (magyarul beszélő), 18.15-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (román feliratos), 18.45-től Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20.30-tól A titokzatos nő (magyar feliratos), 21 órától Magic Mike utolsó tánca (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

Február 28-án, kedden 19 órától a baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Szokotra szigete – Édenkert vagy egy másik bolygó? címmel dr. Fodor István (Csíkszereda) tart vetített képes úti beszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.40-től imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától keresztút, 18 órától szentmise Dicsőszentmártonból, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Rövidfilmpályázat diákoknak

Tamási Áron Rendes feltámadás című novellája alapján készült filmes munkával lehet jelentkezni arra a rövidfilmpályázatra, melyet névadója születésének 125. évfordulója alkalmából hirdet meg a Tamási Áron Színház. Egyénileg vagy háromfős csoportokban lehet jelentkezni a pályázatra 3–5 perces némafilmmel, filmesszével vagy 3–15 perces játékfilmmel. A beküldött pályaművek elején fel kell tüntetni a film címét, a végén pedig valamennyi alkotó nevét. A pályamunkát MP4-es formátumban, HD (1920×1080 pixel) felbontásban WeTransfer vagy MyAirBridge fájlmegosztó segítségével legkésőbb május 1-jéig kell elküldeni az office@tasz.ro e-mail-címre. A kísérőszövegben kérik feltüntetni az elérhetőséget is. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri fogja elbírálni. A díjkategóriákról és a közönségdíj odaítéléséről a zsűri dönt majd, a legizgalmasabb rövidfilmeket a sepsiszentgyörgyi Művész moziban bemutatják. A pályázattal kapcsolatosan a 0744 135 200-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Röviden

AUTÓBUSZ MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács térítésmentesen autóbuszt indít március 10-én, pénteken Marosvásárhelyre a Székely Szabadság Napja rendezvényre. Jelentkezni lehet Gazda Zoltánnál (Sepsiszentgyörgy, 0744 482 417), Kónya Zitánál (Kézdivásárhely, 0722 773 589) és Ferencz Botondnál (Kovászna, 0726 187 753) vagy a Székely Nemzeti Tanács székházában naponta 9–13 óra között.