Egy sima, egy nádli

A megyeszékhelyi Sepsi Arénában zajló Román Kupa szombati játéknapjának második meccsén a Kézdivásárhelyi SE az Aradi FCC együttese ellen próbált meglepetést okozni. Sajnos a több sebből vérző céhes városi alakulat csak időnként tudta felvenni a harcot a Maros-parti gárdával, amely a találkozó első negyedében már eldöntötte a párharc végkimenetelét (24–9). A második szakaszban magukra találtak Ljubomir Kolarevic tanítványai, akik a nagyszünetre valamennyit lefaragtak a hátrányukból (46–27). A térfélcsere után is az aradiak irányították a küzdelmet, a negyedik negyed már 66–37-es állásról kezdődött. Ebben a játékrészben ismét kiéleződött a küzdelem, ám a felső-háromszékiek újfent csak szépíteni tudtak, a meccset viszont nem tudták megfordítani és a KSE 31 pontos vereséggel búcsúzott a sorozattól (83–52).

Női kosárlabda Román Kupa, negyeddöntő: Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE 83–52 (24–9, 22–18, 20–10, 17–15). Pontszerzők: Fleșer 3/3, Greene 17, Ciotir 5/3, Pyka 6/6, Baptiste 18, Hadzovic 8/3, Vaida 2, Mîrne-Nagy 6, Bogicevic 18/9, illetve Hawks 12, Corda 17/15, Mitrovic 9/3, Wilson 3, Biszak 5, Bara-Németh 6.

A Sepsi-SIC igazi esélyesként kezdte az Alexandriával szembeni esti összecsapást, és egy 19–0-s remek sorozatnak is köszönhetően könnyedén hozta a párharc első tíz percét (32–7). A folytatásban Zorán Mikes játékosai jól beosztották erőtartalékaikat, és csak annyit adtak ki magukból, hogy simán megnyerjék a következő három negyedet is. Érdekesség, hogy ezek mindegyikében a zöld-fehérek kétszer annyi pontot szereztek, mint ellenfeleik. A csapatok 58–20-as eredménynél vonultak nagyszünetre, azonban a fordulás után is minden a házigazda zöld-fehérek kénye-kedve szerint alakult a pályán (82–32). A szentgyörgyi együttes játékkedve az utolsó negyedre sem lankadt, amely Mititelu triplájával érte el a száz pontot, és végül 102–42 arányban győzedelmeskedett. A találkozó legjobbját a SIC adta, hiszen Cave 11 lepattanóval és 23 egységgel, azaz egy újabb dupla duplával vette ki részét a szentgyörgyiek magabiztos sikeréből.

Női kosárlabda Román Kupa, negyeddöntő: Sepsi-SIC–Alexandria 102–42 (32–7, 26–13, 24–12, 20–10). Pontszerzők: Gereben 10/6, Mititelu 15/9, Ghizilă 6/6, Jones 6, Orbán 12, Cătinean 5/3, Jespersen 9/3, Cave 23/3, Gödri-Părău 4, Hrisztova 12, illetve Crăciunescu 3/3, Petrova 4, Bota 2, Hamson 15, Kolyandrova 18/6.

A nyolcadik kupadiadal küszöbén

A vasárnapi elődöntőben már egy picit nehezebb dolga volt a Sepsi-SIC alakulatának a Marosvásárhelyi Sirius ellen, Carmin Artemie Popa tanítványai megpróbálták meglepni a házigazda zöld-fehéreket, és ennek jegyében az utolsó dudaszóig küzdöttek. Marosi kosárral indult a székely párharc, amire gyorsan válaszolt a címvédő, és mielőtt a vendégek felvették volna a ritmust, máris 13 pontos hátrányba kerültek (24–11). A második szakaszban az egyre jobban kosárlabdázó Sirius okozott némi kellemetlenséget a sepsiszentgyörgyi alakulatnak, ám a mieink diadala egy percre sem forgott veszélyben (61–32). A harmadik negyedben állandósulni látszott a háromszékiek 30 pontos előnye, akik visszakapcsoltak, így valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem (75–47). A zárószakaszban sem sokat változott a játék képe, hiszen amíg Zoran Mikes lányai egy újabb kupadöntő felé meneteltek, a vásárhelyiek futottak az eredmény után. A Sepsi-SIC végül 92–59-re győzött, s készülhet az Aradi FCC-vel szembeni esti döntőre. A meccs legeredményesebbje a 21 egységet szóró Hrisztova volt, mellette Cave egy újabb dupla duplát (15 pont, 11 lepattanó) jegyzett.

Női kosárlabda Román Kupa, elődöntő: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi Sirius 92–59 (24–11, 37–21, 14–15, 17–12). Pontszerzők: Ghizilă 10/6, Jes­persen 10/3, Cave 15, Gödri-Părău 2, Hrisztova 21/3, Gereben 5/3, Jones 12, Orbán 15, Cătinean 2, illetve Hammett 17, Cooper 19/6, Lipovan 10, Horobets 7, Feiseș 4, Ignatchenko 2.

Az eredmények: * negyeddöntő: Agronómia Bukarest–Kolozsvári U 60–59, Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE 83–52, Brassói Olimpia–Marosvásárhelyi Sirius 60–73, Sepsi-SIC–Alexandria 102–42 * elődöntő: Alexandria–Aradi FCC 58–90, Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi Sirius 92–56.