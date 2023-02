Ki számít aktív gazdálkodónak?

Kétféle aktív gazdát különböztetnek meg: akik 5000 eurónál kevesebb, valamint akik 5000 eurónál nagyobb támogatást kaptak az előző évben.

Az első kategóriába tartozók automatikusan aktív gazdálkodóknak számítanak. Ide veszik azokat is, akik az előző évben nem tettek le támogatási kérést, de az idénre becsült támogatás értéke nem haladja meg az 5000 eurót. A mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyeknek, engedélyes magánszemélyeknek (PFA), egyéni vállalkozásoknak (II) és családi vállalkozásoknak (IF), melyek az előző évben nem nyújtottak be támogatási kérést az APIA-hoz, a helyi tanács által kiállított igazolást kell letenniük a gazdalajstromban jegyzett mezőgazdasági területekről és állatokról.

Azok a magánszemélyek vagy mezőgazdasági vállalkozások, amelyeknél a támogatás értéke 5000 eurónál nagyobb volt, akkor számítanak aktív gazdálkodónak, ha aktákkal bizonyítják, hogy a kapott mezőgazdasági támogatások meghaladják a nem mezőgazdasági tevékenységből szerzett jövedelem 5 százalékát, vagy ha a mezőgazdaságból származó jövedelem az éves összjövedelem legalább egyharmadát teszi ki. A magánszemélyként gazdálkodóknak, PFA-knak, egyéni és családi vállalkozásoknak, amelyeknél a támogatás meghaladta az 5000 eurót, a pénzügyi hivataltól kell igazolást beszerezniük, amely tartalmazza az illető összjövedelmét.

Az új, cég formájában működő gazdaságoknak le kell tenniük a cégbírósági bejegyzést is.

Azok a gazdálkodók, akik fizikai személyként teszik le a területalapú és egyéb támogatási kérést, és utólagosan megváltoztatják a gazdálkodási formát (PFA-t, egyéni vagy családi vállalkozást, illetve céget alapítanak), értesíteniük kell a kifizetési ügynökséget, mellékelve a cégbírósági bejegyzést, valamint a gazdalajstrom szerinti helyi tanácsi igazolást.