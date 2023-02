Négy övezeti városrendezési tervvel kapcsolatos döntés szerepelt Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testülete hó végi soros ülésének napirendjén. Három a tulajdonképpeni tervek jóváhagyásáról, míg a negyedik egy előzetes láttamozásról szólt. A beterjesztett rendezési tervek között szerepelt az is, mely az önkormányzat által a Sport utca szomszédságában tervezett emeletes parkolóház megépítéséhez szükséges, míg a fennmaradó három magánberuházásokhoz kötődik.

Amint arról beszámoltunk, a városháza több emeletes parkolóház építését is tervezi, főképp a lakónegyedekben. Az egyik erre a célra kiszemelt helyszín az Olt negyedben a Sport, Nárcisz, Tavirózsa és Orgona utcában található, tömbházak által határolt, hétezer négyzetméternyi beépíthető felület, mely a város magánvagyonát képezi. Az önkormányzat még tavaly­előtt elindította a vonatkozó övezeti rendezési terv elkészítésének folyamatát, amely 2022 őszére készült el, és közmeghallgatást is szerveztek a környékbeli tömbházak lakóinak tavaly októberben. A lakók ugyan nem ellenezték a beruházást, de pár kételyt is megfogalmaztak. A csütörtöki testületi ülésen ezek egyikére megérkezett a válasz: a talaj összetétele miatt legtöbb kétemeletes épületben lehet gondolkodni.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondása szerint a rendezési terv részét képező tanulmányok egy legtöbb 2300 négyzetméteres alapterületű, emeletes parkolóház építését írják elő, a terület többi részén a megközelíthetőséget biztosító utakat, járdákat, illetve zöldövezeteket kell kialakítani. Amint azt a közvita alkalmával jeleztük, a területen található régi, de használatban lévő betongarázsok átmeneti építményként szerepelnek a rendezési tervben, és várhatóan a parkolóház építésekor lebontják azokat. A terület, amelyen állnak, a város tulajdona. A majdani parkolóház pontos elhelyezéséről, a költségekről egyelőre közelebbit nem tudni, ezek a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után válhatnak ismertté.

A testületi ülésen elfogadott további két övezeti rendezési terv két magánberuházásként megépülő lakónegyedre vonatkozik. Az egyik terület a Jókai Mór utcában, a nyugati oldalon található, összfelülete 10,6 hektár, ebből 6,5 hektár belterület, a többi mezőgazdasági, illetve a gyümölcsös része. A rendezési terv értelmében 8,5 hektár használható lakóházak építésére. A másik övezeti terv a Gyár és Cigaretta utca szomszédságában található terület egy részének (mintegy két hektár) besorolását módosította, amely eddig mezőgazdasági célokra használhatóként szerepelt. Itt legtöbb négyemeletes ingatlanokat engedélyeznek.

A negyedik határozattervezet egy Kilyénben a Kanton utcában elképzelt lakónegyed rendezési tervének összeállításához szükséges előzetes jóváhagyás elutasításáról szólt. A testület mind a négy határozattervezetet vita nélkül hagyta jóvá.