Közintézményeket korszerűsítenek Rétyen

Az elnyert támogatások kapcsán a község elöljárója lapunknak elmondta, első körben a község általános urbanisztikai tervének összeállítására pályáztak: 90 ezer eurót nyertek annak elkészítésére. A polgármester szerint Réty jelenlegi általános urbanisztikai terve még a 2000-es évek elején készült, igencsak pontatlan, néhol udvarokat oszt ketté a bel- és külterület közti határ. Ezt a helyzetet szeretnék kijavítani egy új dokumentum összeállításával, mely egyben a község fejlődési irányát is megszabja majd – mutatott rá.

A község öt közintézményének korszerűsítésére szintén az országos helyreállítási terv biztosít forrásokat. Egerpatakon 590 ezer lejt fordíthatnak a kultúrotthon energiahatékony felújítására, ami azt jelenti, hogy az ingatlant újrafedik, nyílászárókat cserélnek és korszerű fűtésrendszert szerelnek fel. Ezzel együtt megújulnak a belső terek, a mellékhelyiségek, valamint a színpad is. A polgármester szerint a belső munkálatokra a községháza biztosítja majd a szükséges anyagiakat. Hasonló beavatkozásra készülnek az egerpataki egykori tanácsépületnél is, melyet korábban már újrafödtek, így az elnyert 330 ezer lejes finanszírozásból – melyet várhatóan az önkormányzatnak itt is ki kell egészítenie – az ajtók, ablakok cseréjét, a fűtésrendszer kiépítését, illetve a hőszigetelést, parkettázást kell elvégezni. Munkálatok kezdődnek az egerpataki iskolánál is, az erre az ingatlanra megítélt egymillió lejes összegből szintén az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat végeznek.

Komollón a jelenleg könyvtárként és archívumként működő egykori iskola épületét korszerűsítik a helyreállítási tervből származó pénzből. Ez esetben is a szigetelésre, a fűtésrendszer kiépítésére, ajtó- és ablakcserére fordítják az elnyert 985 ezer lejt. További 700 ezer lejes támogatást kaptak a rétyi óvoda munkálataira is, itt korszerű fűtésrendszert telepítenek és újrafödik az épületet.

A községközpontban található két tömbház is megújulhat, az itt esedékes munkálatokra 1,3 millió lejt nyert az önkormányzat – ebből a pénzből a hőszigetelés mellett a közös terek nyílászáróinak cseréjét, az épületek újrafödését kell megoldani.

Lapunk felvetésére Dombora Lehel kifejtette, a támogatásoknak köszönhetően országszerte sok lesz a munka, így az önkormányzatoknak gyorsan kell majd lépniük, hogy kivitelezőt találjanak. Megjegyezte, az előzetes tervek elkészítésére 3 hónap áll rendelkezésre, az építkezési engedélyeket hat hónapon belül kell kiállítani, a munkálatok elvégzésének határideje pedig egy év. „Mindenkinek van nyertes pályázata, annak lesz elsőbbsége, aki gyorsabban mozog” – vázolta a helyzetet.