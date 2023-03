A nagyborosnyói községházát az Osztrák–Magyar Monarchia idején építették, egykor huszárlaktanyaként szolgált. Napjainkban ebben az épületben működik a polgármesteri hivatal, a Bartha Károly Általános Iskola alsó tagozata és a községi könyvtár is.

Amint Ilie Nicolae polgármestertől megtudtuk: az épület felújítása érdekében 2018-ban folyamodtak támogatásért a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériumhoz. A kérés elbírálása után a felújításra egymillió eurót kaptak a szaktárcától, de közbejött a világjárvány, az árak is elszabadultak, hiába hirdettek közbeszerzést a munkálatok elvégzésére, ennyi pénzért nem kaptak vállalkozót. Tavaly decemberben 800 ezer lej költségkiegészítés jutott még a Cseke Attila vezette szaktárcától, így a munkálatokra sikerült szerződést kötni a kovásznai Consac Kft.-vel, a kivitelezési határidőt is meghosszabbították 2024. december 30-ig. A tervek szerint az épületet teljes egészében felújítják: a falakat megerősítik, kívül hőszigeteléssel látják el, belül felújítják a falburkolatot, padlót és nyílászárókat cserélnek, a tetőt teljesen újba teszik, felújítják a villanyhálózatot és fáskazánnal működő központi fűtést szerelnek.

„Hogy neki lehessen fogni a munkálatoknak, ki kell üríteni az épületet. A polgármesteri hivatal irodáival az orvosi rendelő épületébe költözünk. A földszinten patika és fogorvosi rendelő van, de az emeleten található két lakásban összesen hét szoba használható. Annak idején szolgálati lakások voltak a köz­ség egészségügyi személyzete számára, de most nem lakik ott senki, a helyi költségvetésből rendbe tettük, felújítottuk, és itt fogjuk végezni a munkánkat, amíg a községháza elkészül. A négy gimnáziumi osztálynak az állategészségügyi rendelő épületében találtunk helyet, itt is elvégeztük saját költségünkön a szükséges munkálatokat, hogy a gyermekek jó körülmények között vehessenek részt az oktatásban” – mondta a polgármester.

Az elöljáró arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban a község területén 30 térfigyelő kamerát szereltek, ezek segítségével két olyan helybélit azonosítottak, akik a háztartásukban összegyűlt szeméttel károsították a falu környezetét. A községközpontban tavaly új ravatalozóházat avattak, soron következik a cófalvi befejezése, amelynek az alapjait tavaly ősszel már lerakták, idén pedig nekifognak a lécfalvinak is. Korábban a gyulafehérvári Központi Régió Fejlesztési Ügynökségénél próbálkoztak anyagi forrást szerezni az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére, de a pályázat nem érte el a szükséges pontszámot, így most más megoldást keresnek. Idén véglegesíteni szeretnék a tavaly elkezdett településrendezési tervet (PUG) és az ingyenes telekkönyveztetést.