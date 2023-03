A Kézdi Lacto Coop szövetkezet által tető alá hozott, többmillió eurós beruházással felépült tejfeldolgozó teljes mértékben üzemképes. „Akár ma is indíthatnánk, de némi ötletelés után egy újabb berendezés megrendelése mellett döntöttünk, ezért van némi késés” – tájékoztatott Fejér László Ödön, a szövetkezet elnöke. „A dobozos tej kapcsán először úgy döntöttünk, hogy az ollóval nyitható csomagolás megfelelő lesz, de rájöttünk, hogy ez a megoldás nem praktikus. Így a többi felszerelést is legyártó olaszországi partnereinktől rendeltünk egy dugaszológépet, ők le is gyártották azt, viszont a szakemberek csak március végén tudnak Kézdivásárhelyre jönni. Amint az új gépet szinkronizálják a meglévőkkel, azonnal indítjuk a termelést” – magyarázta a szövetkezet elnöke.

Fejér László Ödön még elmondta: az elmúlt időszakban sem tétlenkedtek: elkészültek a címkematricák, de ami ennél is fontosabb, már vannak megrendelőik is. „Már tudjuk, hogy hová, mennyi raklap árut tudunk szállítani, így kiszámíthatóvá válik a tevékenységünk” – mondotta, ismertetve, hogy a kliensek között van megyén belüli, de Háromszéken kívüli üzletlánc is.

A tejfeldolgozóba egyébként múlt év végén 14 személyt alkalmazott a szövetkezet, ők felügyelik az ultramodern, számítógép által vezérelt rendszert, illetve csomagolják a gépsorról érkező kész termékeket.